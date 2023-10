Michelle Yeoh : pourquoi l'actrice oscarisée a-t-elle été élue pour quatre ans au CIO ?

Oscar de la meilleure actrice 2023, Michelle Yeoh a ce mardi décroché un siège au Comité International Olympique (CIO). Une nomination qu'elle doit à son passé de championne de squash.

La Malaisienne Michelle Yeoh, première femme asiatique à décrocher cette année l'Oscar de la meilleure actrice, a été élue mardi pour quatre ans au Comité international olympique lors de la 141e session de l'instance à Bombay.

Proposée par la commission exécutive du CIO en septembre, l'artiste de 61 ans a été adoubée à une large majorité aux côtés de l'ex-judokate israélienne Yael Arad, du dirigeant sportif hongrois Balazs Fürjes, de l'ex-volleyeuse et députée péruvienne Cecilia Villacorta, de l'organisateur d'évènements sportifs allemand Michael Mronz, et du patron du Comité olympique tunisien Mehrez Boussayene.

La session a également élu deux présidents de fédérations internationales en raison de leurs fonctions : la Suédoise Petra Sörling, qui dirige celle de tennis de table, et le Coréen Jae Youl Kim, à la tête de l'Union internationale de patinage.

The 141st IOC Session elected eight new IOC Members - four women and four men - bringing the proportion of women on the IOC membership to 41.1%.





This is in keeping with the IOC’s ambition to lead by example and increase female representation in governance structures.





