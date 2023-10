Sam Neill : atteint d’un cancer du sang de stade 3, l’acteur fait de déchirantes confidences

Six mois après avoir révélé qu'il avait reçu un diagnostic de cancer du sang de stade 3, l'acteur Sam Neill, 76 ans, confie avoir été averti par les médecins que son traitement à prendre à vie cesserait de fonctionner tôt ou tard. Un moment auquel il dit s'être «préparé».

Il y a six mois, Sam Neill, 76 ans, a publié ses mémoires «Did I Ever Tell You This ?», dans lesquels il a révélé être traité pour un cancer du sang, plus exactement un lymphome angio-immunoblastique à cellules T. À l’époque, la star de «Jurassic Park» avait déclaré qu’il avait initialement subi une chimiothérapie, mais que le cancer de stade 3 qui lui avait été diagnostiqué avait rapidement cessé de réagir. Il avait dû ensuite opter pour un autre médicament anticancéreux. Un traitement expérimental qu'il lui faudrait prendre à vie quel que soit son état de santé, l'avaient prévenu les médecins.

Actuellement en rémission, l'acteur a cette semaine donné de ses nouvelles dans une interview pour une émission diffusée sur ABC. Il a fait savoir qu'il avait dernièrement dû augmenter sa dose de médicament «sinistre et déprimante», d'une fois par mois à toutes les deux semaines. Il a ensuite ajouté que les médecins lui avaient fait savoir que ce traitement cesserait de fonctionner à un moment donné. «Je suis préparé à cela», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'avait «pas du tout peur» de la mort.

Profiter de chaque jour

Sam Neill a expliqué avoir ressenti pour la première fois des fièvres inexpliquées et des ganglions enflés lors de la promotion pour «Jurassic World : Le monde d'après» sorti en 2022. Le terrible diagnostic d'un cancer du sang de stade 3 était ensuite rapidement tombé.

«Je ne peux pas prétendre que l'année dernière n'a pas connu de moments sombres», a-t-il commenté. «Mais ces moments sombres mettent la lumière en relief, vous savez, et m'ont rendu reconnaissant pour chaque jour et immensément reconnaissant envers tous mes amis. Je suis juste heureux d’être en vie», a-t-il confié.

Dans une interview avec The Independent plus tôt cette année, Sam Neill a cependant catégoriquement rejeté l'idée de prendre sa retraite. «L’idée d’abandonner mon travail quotidien ? Intolérable !», a-t-il dit. «J'adore jouer. C'est vraiment bien pour moi de continuer à découvrir de nouveaux décors avec de jeunes acteurs et toute cette stimulation. Nouveaux mots, nouvelles idées, rien de tel. Je ne veux jamais y renoncer. L’idée de prendre sa retraite, de devoir jouer au golf me remplit d’une terreur indicible», a-t-il ajouté.

L'écriture de son livre «Did I Ever Tell You This ?» sorti en mars dernier, lui a d'ailleurs «sauvé la vie» au lendemain de l'annonce du diagnostic. «Je me suis retrouvé sans rien à faire. Et j'ai l'habitude de travailler. J'adore travailler. J'adore aller travailler. J'aime être avec les gens tous les jours et profiter de la compagnie humaine, de l'amitié et de toutes ces choses. Et du coup j’en ai été privé. Et j'ai pensé : 'Qu'est-ce que je vais faire ?'Je n’ai jamais eu l’intention d’écrire un livre. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai réalisé que cela me donnait en fait une raison de vivre et j'allais me coucher en pensant : 'J'écrirai à ce sujet demain… ça me divertira.' Et donc ça m'a vraiment sauvé la vie, parce que je n'aurais pas pu traverser ça sans rien faire, vous savez», avait-il confié au Guardian.

Sam Neill a commencé sa carrière dans les années 1970. Il a joué dans plus de 150 personnages, de «La Leçon de Piano» à «Peaky Blinders» en passant par «Jurassic Park». Il a notamment récemment tourné dans une série intitulée «Apples Never Fall», d'après le roman de Liane Moriarty.