Britney Spears révèle être tombée enceinte de Justin Timberlake à 19 ans et avoir avorté car «il ne voulait pas être père»

Dans ses mémoires «The Woman in Me» à paraître ce 24 octobre, la chanteuse Britney Spears confie être tombée enceinte de Justin Timberlake à 19 ans et avoir avorté. Une expérience douloureuse qu'elle a gardée privée pendant vingt ans.

Libérée de la tutelle exercée par son père, Britney Spears veut reprendre le contrôle de sa vie et raconter son histoire, toute son histoire. Ses mémoires, «The Woman in Me», ne seront disponibles que le 24 octobre, mais les révélations fracassantes qu'elle y fait affluent déjà. La chanteuse, âgée de 41 ans, y confie notamment pour la première fois avoir avorté à l’âge 19 ans. Elle explique qu’elle était alors enceinte de Justin Timberlake qui «ne souhaitait pas devenir père».

«C'était une surprise, mais pour moi, ce n'était pas une tragédie. J'aimais tellement Justin. Je m'attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. C'était juste beaucoup plus tôt que prévu », écrit Britney Spears, selon les extraits publiés en avant-première par le magazine People. «Mais Justin n'était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes.»

La chanteuse explique s’être sentie terriblement tiraillée. «Si cela n'avait tenu qu'à moi, je ne l'aurais jamais fait. Et pourtant Justin était tellement sûr qu'il ne voulait pas être père.», souligne-t-elle. A propos de son expérience d'avortement elle écrit : «À ce jour, c'est l'une des choses les plus angoissantes que j'ai jamais vécues dans ma vie.»

le couple glamour du début des années 2000

Justin Timberlake et Britney Spears sont sortis ensemble entre 1999 et 2002 mais ils se connaissaient déjà depuis plusieurs années car, de 1992 à 1994, ils étaient tous les deux membres du Mickey Mouse Club.

A propos de leur premier baiser, elle raconte : «Nous admirions les enfants plus âgés – Keri Russell, Ryan Gosling et Tony Lucca - que je trouvais si beau. Et je me suis rapidement rapprochée d’un garçon nommé Justin Timberlake. [Une fois] lors d’une soirée pyjama, nous avons joué à Action ou Vérité, et quelqu’un a défié Justin de m’embrasser. Une chanson de Janet Jackson jouait en fond alors qu’il se penchait et m’embrassait.» Leur rupture inspirera à Justin Timberlake son titre culte «Cry Me a River» sorti en 2002.

Après leur séparation ultra-médiatisée, Britney Spears fera un mariage express avec son ami d’enfance Jason Alexander à Vegas en janvier 2004, puis elle se mariera avec le danseur Kevin Federline quelques mois plus tard. C’est avec ce dernier qu’elle aura son premier enfant – Sean Preston – en 2005 puis un autre fils - Jayden James - en 2006.

Elle a plus tard épousé Sam Asghari dont elle vient de se séparer. Justin Timberlake est lui aussi père de deux garçons, Silas, 8 ans, et Phineas, 2 ans, nés de son union avec l’actrice Jessica Biel.