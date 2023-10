Mazarine Pingeot : la fille de François Mitterrand ajoute officiellement le nom de son père au sien

Mazarine Pingeot a officiellement changé de nom pour y ajouter celui de son père, François Mitterrand, devenant ainsi Mitterrand-Pingeot. Une manière, selon elle, de lui rendre hommage.

Après s'être «longuement posé la question», Mazarine Pingeot a finalement décidé de sauter le pas. A 48 ans, la fille de l'ancien président de la République François Mitterrand porte désormais officiellement le nom de son père, pour la première fois de sa vie, à côté de celui de sa mère.

Auprès de Soir mag, ce mercredi 18 octobre, l'écrivaine a expliqué s'être pliée à des démarches «assez complexes» pour changer d'état civil. Elle n'a toutefois pas renoncé, estimant que s'appeller Mitterrand «était assez naturel» en tant que fille de l'ancien président.

Des souvenirs douloureux

Née d'une relation extra-conjugale entre l'ex-président et Anne Pingeot, l'écrivaine a longtemps été considérée comme un secret d'Etat. Son existence a été révélée en 1994, lorsque le magazine Paris Match a publié pour la première fois des photos de François Mitterrand en compagnie de sa fille.

Mazarine Mitterrand-Pingeot a gardé quelques souvenirs douloureux de cette enfance cachée. Elle raconte avoir été traitée de menteuse, à l'école, lorsqu'elle écrivait «président de la République» dans la case «profession du père». L'enfant qu'elle était avait rusé les années suivantes, indiquant à la place «avocat». «Il ne s'agissait pas d'un mensonge puisqu'il avait exercé jadis cette profession», précise-t-elle.

Aujourd'hui, ce genre de subterfuges n'est plus nécessaire et Mazarine Mitterrand-Pingeot affiche clairement sa filiation. Selon elle, ce changement de nom lui a non seulement permis de «rendre hommage» à François Mitterrand, mais aussi de «créer de nouveaux liens entre [sa] famille paternelle et [ses] enfants».