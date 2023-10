80 ans de Catherine Deneuve : la mort de sa sœur Françoise, le drame intime qui a bouleversé sa vie

Catherine Deneuve fête ses 80 ans ce dimanche, mais l'actrice vit avec une terrible absence depuis près de soixante ans, celle de sa sœur Françoise, décédée dans un accident.

Catherine Deneuve n'oubliera jamais l'année 1967. A la fin du mois de juin, l'actrice de 23 ans, qui n'est pas encore la star que l'on connaît, apprend la terrible nouvelle : sa sœur chérie, Françoise, vient de mourir dans un terrible accident de voiture. C'est son père qui lui apprendra la nouvelle, alors qu'elles étaient encore en vacances ensemble la veille.

A l'époque, Catherine et Françoise sont comme les deux faces d'une même pièce. Si semblables et pourtant si différentes. Catherine est une jeune fille sage et posée. Quant à Françoise, elle est l'éternelle rebelle, qui vit à cent à l'heure, avec un caractère bien trempé et le goût du risque. Las, trois mois à peine après la sortie du film qui a fait décoller leur carrière, «Les Demoiselles de Rochefort», Françoise roule, vite, trop vite, entre Saint-Tropez et l'aéroport de Nice.

Un accident et un incendie tragique

Au volant d'une Renault 10, l'autoroute A84, elle perd le contrôle sur la bretelle de sortie n°47 vers Villeneuve-Loubet. Elle dérape sur le goudron humide et percute à pleine vitesse un poteau en béton. Le véhicule prend alors feu et elle meurt brûlée vive à l'intérieur. Son corps carbonisé n'est identifié qu'à partir de fragments de son permis de conduire retrouvés dans la carcasse.

Catherine est évidemment dévastée. Inséparables à la ville comme à l'écran, les deux sœurs Dorléac-Deneuve ont partagé l'affiche à plusieurs reprises. Elle n'a plus le choix, il lui faudra alors mener sa barque seule, avec le succès que l'on connaît.

150 films plus tard, alors qu'elle fête son 80e anniversaire, elle peut sans doute jeter un regard satisfait sur les soixante années écoulées, mais un regard plein de tristesse aussi. «Le jour où j’ai perdu ma sœur, j’ai perdu ma joie de vivre », résume-t-elle.