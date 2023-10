Britney Spears avoue avoir pensé que sa famille voulait la tuer

Dans un nouvel extrait de ses mémoires «The Woman in Me», qui viennent de paraître, Britney Spears confie avoir eu peur pour sa vie au cours de sa tutelle, vivant avec le sentiment que les membres de sa famille voulaient la tuer.

Dans un nouvel extrait de ses mémoires, «The Woman in Me», livre dans lequel elle détaille notamment comment sa famille a tout entrepris pour contrôler sa vie et son patrimoine, Britney Spears, 41 ans, écrit à plusieurs reprises qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec son père, sa mère et sa sœur, allant jusqu’à révéler qu'elle craignait que sa famille ne tente de la tuer, en témoigne un extrait révélé par le Time.

Après que son père, Jamie, a été nommé comme conservateur de ses finances et de sa vie personnelle en 2008, elle explique qu'il contrôlait absolument tout de sa vie, de ses horaires de travail, à sa vie amoureuse, en passant par son argent, ses médicaments et même son alimentation.

Sa vie a basculé un jour de 2008. Elle raconte qu’elle a été emmenée contre son gré à l'hôpital à la suite d'un incident au cours duquel elle s'était enfermée dans une salle de bain avec son fils Jayden, pour pleurer dit-elle, parce qu'elle avait peur de ne plus jamais revoir ses garçons. A l’époque, elle était en instance de divorce et traversait une dépression alors qu’elle se disputait la garde de ses deux fils avec son ex-mari Kevin Federline. Une équipe du SWAT (une unité d'intervention appartenant aux forces de police américaines) a alors débarqué dans la salle de bain.

«Ils m'ont attachée»

«La seule chose dont j'étais coupable, c'était de me sentir désespérée de garder mes propres enfants quelques heures de plus et d'avoir l'assurance que je n'allais pas les perdre pour de bon», écrit-elle. «Une fois qu'ils m'ont enlevé Jayden, ils m'ont attachée sur une civière et m'ont emmenée à l'hôpital.»

Après cela, son père, Jamie Spears, a déposé les papiers pour l'inscrire sous sa tutelle. «Je me faisais passer clandestinement un téléphone et j'essayais de me libérer. Mais ils m’ont toujours attrapée», raconte-t-elle.

«Et voici la triste et honnête vérité : après tout ce que j'avais vécu, il ne me restait plus beaucoup de combativité en moi. J'étais fatiguée et j'avais peur aussi. Après avoir été retenue sur une civière, je savais qu'ils pouvaient retenir mon corps à tout moment. Ils auraient pu essayer de me tuer, pensais-je. J’ai commencé à me demander s’ils voulaient vraiment me tuer», relate Britney Spears.

«Je ne voyais pas d'issue»

Lorsque son père a pris le contrôle de sa vie, elle a expliqué sentir son esprit se retirer de son corps, la poussant à passer en pilote automatique. Elle espérait qu'en faisant tout ce qui lui était demandé, ils finiraient par lui redonner sa liberté. Mais à la fin, elle ne voyait «pas d'issue».

Elle dit avoir une nouvelle fois craint pour sa vie quand son père l'a forcée à suivre un programme de réadaptation à Beverly Hills, et lui a dit que si elle ne coopérait pas, il la traînerait en justice et la ferait «passer pour une putain d'idiote».

Lorsqu'elle a demandé de l'aide à sa sœur, Jamie Lynn Spears, «avec les autres, elle a continué à agir comme si j'étais une menace d'une manière ou d'une autre. Cela peut paraître fou, mais je le répète parce que c'est la vérité : je pensais qu'ils allaient essayer de me tuer.»

A la fin du programme, sa famille a «insisté pour lui rendre visite», se souvient-elle, une période qui demeure très floue, souligne-t-elle, à cause du traitement au lithium qu'on lui imposait. «J'ai pensé qu'ils venaient seulement pour terminer ce qu'ils avaient commencé quelques mois plus tôt, pour me tuer pour de vrai», a-t-elle écrit. «Si cela semble paranoïaque, pensez à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent - la manière dont ils m'ont trompée et privée de tout pouvoir.»

une compilation de Confessions explosives

Le livre de Britney Spears «The Woman in Me» sort ce mardi dans une vingtaine de pays (aux éditions Simon & Schuster aux Etats-Unis et JC Lattès en France, sous le titre «La femme en moi»).

Outre sa mise sous tutelle, la chanteuse y aborde son irrésistible ascension, le sexisme dont elle a été la cible, ou encore ses déboires amoureux. Elle y révèle notamment avoir subi un avortement lors de sa relation avec Justin Timberlake, «l'une des expériences les plus difficiles de ma vie», écrit-elle. «Si la décision avait été la mienne, je ne l'aurais jamais fait.»

«Depuis que je suis libérée de ma tutelle, je peux enfin raconter mon histoire», se réjouit la star. «Revivre tout cela a été passionnant, déchirant et émouvant», a dit la chanteuse au magazine People à propos de ses mémoires au contenu explosif. «Pour toutes ces raisons, je ne lirai qu'une petite partie de mon livre audio», a précisé la star. Le reste a été confié à l’actrice Michelle Williams, qui a apporté son soutien sans faille à la chanteuse : «Je me tiens au côté de Britney».