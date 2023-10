Meryl Streep révèle être séparée de son mari depuis six ans

Meryl Streep et celui qui est son mari depuis 45 ans, le sculpteur Don Gummer, vivent leur vie séparément depuis 6 ans, selon un représentant de l'actrice.

Le 30 septembre dernier marquait leur quarante-cinq ans de mariage, mais pas autant de vie commune. «Don Gummer et Meryl Streep sont séparés depuis plus de six ans», a déclaré un représentant de l’actrice dans un communiqué relayé par Page Six, ce 20 octobre. «Même s'ils prendront toujours soin l'un de l'autre, ils ont choisi de vivre séparément», est-il indiqué.

Malgré cette séparation, Meryl Streep a continué à porter son alliance, tout comme observé encore récemment lors de la cérémonie des Princesa de Asturias Awards 2023. Cependant, le couple n'a en effet pas été vu ensemble publiquement depuis la cérémonie des Oscars en 2018. Une cérémonie durant laquelle la star d'«Out of Africa» avait d'ailleurs eu des mots tendres pour son époux : «Tout d’abord, je vais remercier Don parce que lorsque vous remerciez votre mari à la fin du discours, ils le coupent avec la musique et je veux qu’il sache que ce que j’apprécie le plus dans nos vies, c’est lui qui me l’a donné».

L'icône oscarisée de 74 ans et le célèbre sculpteur de 76 ans avaient été présentés pour la première fois en 1978 par le frère de Meryl Streep, après le décès de son petit-ami de l’époque et co-star de «Deer Hunter», John Cazale, relate People. Les deux artistes avaient ensuite célébré leur mariage seulement six mois après leur rencontre.

Ensemble, ils ont eu quatre enfants : l'auteur-compositeur-interprète Henry Wolfe, 43 ans, et les actrices Mamie Gummer, 40 ans, Grace Gummer, 37 ans, et Louisa Jacobson, 30 ans. Ils partagent également cinq petits-enfants.