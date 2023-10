Jacob Elordi : l’interprète du King dans le film «Priscilla» admet qu'il ne connaissait Elvis Presley que grâce à «Lilo & Stitch»

L’acteur Jacob Elordi, interprète d'Elvis Presley dans le film «Priscilla» de Sofia Coppola, qui sortira en France le 3 janvier, a confié qu’avant ce rôle ses connaissances sur le King se limitaient à… «Lilo & Stitch».

Invité de l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon lundi, Jacob Elordi, 26 ans, et interprète du King dans le film «Priscilla» de Sofia Coppola, a avoué qu’il y a encore peu, il ne connaissait pas grand-chose sur Elvis Presley, en dehors du film d'animation Disney de 2002, «Lilo & Stitch».

L'animateur Jimmy Fallon, 49 ans, lui a demandé : «En grandissant, étiez-vous un fan d'Elvis ?» L'acteur a répondu : «Non. Tout ce que je connaissais d'Elvis, c'était dans «Lilo & Stitch»... Ce qui est beaucoup, d'ailleurs.»

Dans «Lilo & Stitch», Lilo apprend à son ami extraterrestre bleu, Stitch, à devenir fan d’Elvis, avec plusieurs de ses chansons célèbres sur la bande originale.



L’acteur découvert dans la série HBO «Euphoria», avait confié à GQ en 2022 avoir acheté la biographie de Presley de Peter Guralnick, «Last Train to Memphis», après avoir vu la bande-annonce du film de Baz Luhrmann «Elvis».

«Je me disais, putain, Elvis Presley voulait être James Dean. Il voulait être Marlon Brando. J'ai fait des recherches sur presque tous les acteurs de cette période et j'ai fait passer [Elvis] pour un artiste et un chanteur», avait déclaré Jacob Elordi à l'époque. «Mais ensuite, il était acteur. Je suppose que, d'une certaine manière, j'essaie d'apprendre de ces gens. Parce que je n'ai évidemment pas d'amis qui ont vécu la même chose, vraiment, donc ils sont presque comme des balises de guidage.»

La face cachée d'un mythe

Dans «Priscilla» de Sofia Coppola, Jacob Elordi donne la réplique à Cailee Spaeny. Le film est adapté des mémoires de Priscilla Presley de 1985, «Elvis and Me». Il sortira le 3 janvier en France. Le pitch : «Lorsque l'adolescente Priscilla Beaulieu rencontre Elvis Presley lors d'une soirée, l'homme qui est déjà une superstar fulgurante du rock and roll devient quelqu'un de totalement inattendu dans les moments privés : un béguin passionnant, un allié dans la solitude, un meilleur ami vulnérable. À travers les yeux de Priscilla, Sofia Coppola raconte le côté invisible d'un grand mythe américain au travers de la longue relation et le mariage turbulent d'Elvis et Priscilla, depuis une base militaire allemande jusqu’à son domaine onirique à Graceland. Un portrait profondément émouvant et ravissant de l'amour, la fantaisie et la célébrité».

La réalisatrice avait il y a deux ans expliqué pour Collider en quoi son film serait différent de celui de Baz Luhrmann. «J'ai adoré la façon dont Baz a abordé son histoire d'une manière très collégiale, mais je suis heureuse qu’il n’entre pas trop dans l'histoire de Priscilla parce que maintenant je peux vraiment approfondir (…). Priscilla est un personnage tellement mineur dans ce film, que je n'ai jamais eu l'impression de marcher sur le même territoire. (…) Je pense que ce sera intéressant d'avoir deux interprétations complètement différentes des mêmes événements et de la même période», avait-elle déclaré. La pari semble réussi, à en croire la standing ovation de sept minutes que le long-métrage a reçue lors de sa projection à la Mostra de Venise.