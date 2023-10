Kim Kardashian attaquée par Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld

Kim Kardashian a rencontré Choupette, la chatte adorée du créateur allemand Karl Lagerfeld décédé en 2019, lors du dernier Met Gala. Le courant n'est pas passé entre elles.

Choupette, la chatte adorée de Karl Lagerfeld, n’apprécierait pas vraiment Kim Kardashian, en témoigne l’épisode de la série «Les Kardashian», tout récemment dévoilé, dans lequel le petit animal crache et montre ses griffes.

Tourné en avril dernier, on y découvre la star de la télé-réalité au moment où elle prévoyait d’emmener l’animal à 13 millions de dollars au Met Gala organisé le 1er mai dernier, et où son maître, le créateur de mode allemand décédé en 2019, allait être mis à l’honneur. Mais le courant n’est pas du tout passé entre elles, au point que l’animal a sorti ses griffes.

Kim Kardashian explique qu’elle était en voyage éclair à Londres et à Paris avec son fils Saint et ses amis footballeurs, lorsqu'elle a eu «la chance» de rencontrer Choupette en personne. «Nous venons donc de quitter Londres, et notre prochaine étape de notre tournée de football est à Paris, pour voir le Paris Saint-Germain jouer, et pendant que je suis ici, j'ai un petit rendez-vous avec Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, parce que Choupette est censée être ma cavalière pour le Met. Je veux passer du temps avec elle, apprendre à la connaître et voir si on s’entend», confie Kim à la caméra.

Une rencontre bien préparée

Dans l’épisode Kim déclare encore : «Je vais au Met avec le chat de Karl Lagerfeld et je suis tellement excitée. Puisque je suis ici pour ce voyage de football, j'ai pensé que ce serait peut-être l'endroit idéal pour venir rencontrer Choupette». «Les gars, est-ce que ce chat va m'aimer ?» demande-t-elle, précisant être nerveuse : «J'ai littéralement l'impression d'avoir un rendez-vous à l'aveugle.»

La rencontre au sommet a été soigneusement préparée et Lucas Berullier, l'agent du chat Choupette, et Françoise Caçote, la soignante de Choupette, sont présents. Alors que Choupette est encore dans sa cage de transport pour chat Louis Vuitton, Kim ajoute en confession : «J'ai fait ma première séance photo de mode quand North était dans mon ventre, avec Karl Lagerfeld en train de la photographier et nous avons tourné quelques fois après. Je veux dire, c'est une légende, et je comprends quel honneur c'est de rencontrer sa petite Choupette».

Françoise Caçote amène alors le chat aux longs poils blancs sur le canapé sur lequel Kim est assise. Kim se met à caresser doucement l’animal en lui disant gentiment : «Salut bébé». «Quel beau chat», dit-elle ensuite tout en continuant de la caresser. Mais les gestes d’affection ne plaisent pas du tout à Choupette qui détourne alors la tête et feule, puis se tourne vers Kim et se met à feuler de manière menaçante de nouveau.

«Ne vous inquiétez pas, elle ne vous fera rien», dit alors la soignante, ce à quoi Kim répond en riant : «Oh, c'est bon, j'agis comme ça parfois aussi.»



Les choses se tendent ensuite un peu plus. «Elle est fougueuse», confesse alors l’ex de Kanye West, qui sent que tout ne va pas bien se passer et qu’il va falloir revoir ses projets. «Choupette est vraiment la clé de toute mon ambiance pour le Met cette année, donc si nous ne nous entendons pas, je ne sais pas ce que je vais faire. J'espère juste qu'elle m'appréciera parce que ce ne serait pas mignon.»



Kim dit alors doucement à Choupette : «S'il te plaît, ne me mords pas», mais le chat se met à feuler et cracher de nouveau, menaçant de mordre Kim, qui n’a d’autre choix que de retirer sa main. L'agent du chat admet alors que Choupette «n'est pas la plus grande câlineuse».

Et Kim de se résoudre : «Je pense avoir réalisé très vite que, Choupette et moi, nous ne sommes pas compatibles, donc je ne l'emmène pas au Met».

Changement de plan

Choupette - qui a une valeur nette déclarée de 13 millions de dollars – n’est en effet finalement pas allée au Met Gala. C’est l'acteur et chanteur Jared Leto qui s'y est présenté déguisé en chat pendant la fête.

ANGELA WEISS / AFP

En avril dernier, Kim Kardashian avait partagé des images prises lors du tournage de son date au sommet avec Choupette.

«J’ai eu un rendez-vous avec Choupette à Paris», avait écrit la superstar sur son Instagram, où l’on peut la voir poser avec le félin le plus connu de la planète. L’indifférence de Choupette sur les clichés et surtout la vidéo qui les accompagne, prend désormais une autre dimension qui en dit long sur leur «incompatibilité».