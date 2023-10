Le frère de Kate Middleton et son épouse française sont parents pour la première fois

Kate Middleton a désormais un nouveau neveu ou une nouvelle nièce. Son petit frère James Middleton et son épouse française Alizée Thévenet ont accueilli leur premier enfant.

Un nouveau bébé dans la famille Middleton. Le frère cadet de Kate Middleton et son épouse Alizée Thévenet goûtent depuis peu aux joies de la parentalité, ont révélé les médias britanniques, hier.

James Middleton et sa femme française, analyste financière, ont été photographié, tout sourire, dans les rues de Londres lors d'une promenade à trois, poussant leur nouveau-né en landau.

The Wales children have a new first cousin. https://t.co/d2lhlNeGXA — Yankee Wally Supporter (@yankee_wally) October 26, 2023

James Middleton avait annoncé la grossesse de son épouse sur les réseaux en juillet dernier. Le couple, qui s’est marié dans le sud de la France en 2021, s’était rencontré en 2018, à Londres.

Pour l’heure, ni le sexe de l’enfant, ni la date exacte de naissance, n’ont été dévoilés, mais la ligne de la maman laisse envisager que le petit a déjà quelques jours.

Premier enfant du petit frère de Kate Middleton, le bébé a déjà de nombreux cousins. En tête, les trois enfants du prince et de la princesse de Galles - George, Charlotte et Louis - mais aussi les trois enfants de Pippa Middleton et de son mari James Matthews : un garçon, Arthur, et deux filles, Grace et Rose. Cette dernière est née en juillet dernier.