Gazo : voici la somme folle que réclame le rappeur pour collaborer avec lui

Ce dimanche 29 octobre, le rappeur Gazo a dévoilé sur son compte Instagram l'importante somme d'argent qu’il réclame pour une collaboration à ses côtés. Un montant qui a choqué les internautes.

Faire le buzz auprès du public pour promouvoir un projet, Gazo l’a bien compris. Alors que la date de sortie de son prochain album commence à se préciser, le rappeur a dévoilé le cachet très élevé qu’il réclame dans le cadre d’une collaboration.

Alors qu'il s'adonnait à une session de questions réponses sur son Instagram ce dimanche, permettant d’interagir avec ses abonnés sur son prochain album, Gazo a montré qu’il n’avait rien à cacher et a été particulièrement honnête.

100.000 euros pour un « featuring »

Après de nombreuses questions posées autour de l’arrivée de son prochain album, les fans se sont également tournés vers des questions plus générales, notamment ce qui concerne l’argent.

Une question en particulier a beaucoup fait réagir. À savoir, combien faut-il débourser pour collaborer avec le rappeur ? Une question à laquelle Gazo a répondu sans broncher, «100.000 euros en ce moment», en précisant par ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’une blague.

La réponse a immédiatement fait réagir la Toile. En effet, certains médias de rap se sont empressés de relayer l’information sur les réseaux sociaux, laissant libre cours aux réactions des utilisateurs.

"100.000€ en ce moment No Blague" pic.twitter.com/uhWF2W8jRF — RAPLUME (@raplume) October 29, 2023

Si cette annonce surprend, elle s’explique tout de même par le succès grandissant du rappeur.

8 millions d’écoutes par mois

Bien que le cachet demandé par le rappeur choque, il ne faut pas négliger son impact sur la sphère musicale. Avec seulement deux albums à lui seul, sortis depuis 2021, Gazo est devenu un personnage incontournable du rap français.

Avec plus de 8 millions d’écoutes par mois en 2023 sur Spotify, Gazo est devenu le deuxième artiste français comptabilisant le plus d’audience sur cette plate-forme de streaming musical. Début octobre, onze de ses titres paraissaient dans le top 200 des musiques les plus écoutées sur Spotify.

De plus, chaque featuring comprenant la participation du rappeur, entraîne un grand succès commercial. De quoi intéresser bon nombre d’artistes qui ne seront pas effrayés par la somme que requiert Gazo pour une collaboration.