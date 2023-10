Goldie Hawn : la comédienne affirme avoir été en contact avec des aliens

Dans un épisode inédit de «Time to Walk» mis en ligne sur l’application Apple Fitness+, l'actrice américaine Goldie Hawn affirme être entrée en contact avec une forme de vie extra-terrestre dans sa jeunesse.

Une expérience à jamais gravée dans sa mémoire. Connue pour ses rôles dans les films «Comme un oiseau sur la branche» ou «La mort vous va si bien», Goldie Hawn a récemment ajouté son nom à la liste de célébrités qui partagent des anecdotes sur leur vie personnelle dans le podcast «Time to Walk» disponible sur Apple Fitness+ à écouter en marchant. Et la comédienne de 77 ans a fait le choix de raconter la fois où, selon elle, elle est entrée en contact avec des extra-terrestres.

Goldie Hawn révèle ainsi qu’elle dormait dans la voiture d’une amie quand un son aigu l’a poussé à regarder par la fenêtre. «J’ai alors vu ces deux ou trois têtes de forme triangulaire. Elles étaient argentées, une bouche en forme de barre oblique, un nez minuscule, et pas d’oreilles. Ils me pointaient du doigt, dans la voiture, comme s’ils parlaient de moi, que j’étais sous observation. Et ils bourdonnaient…», lance-t-elle.

Elle se rappelle également s’être sentie paralysée. «Je ne pouvais pas dire si cela était réel ou non. Et finalement, je me suis extraite de ce qui ressemblait à un champ de force magnétique. Et bien sûr, je suis allée voir tous les autres enfants, et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu ! je crois que je viens d’entrer en contact avec une forme de vie extra-terrestre’, quelque chose comme ça», poursuit-elle.

«C’était puissant et plein de lumière»

Des années plus tard, Goldie Hawn est entrée en contact avec un astrophysicien, qui l’a interrogée sur cet événement en tentant de faire revenir d’autres souvenirs à la surface. «Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Ils ont touché mon visage, et cela ressemblait au doigt de Dieu. C’était la plus douce et tendre des sensations. C’était puissant. C’était plein de lumière», dit-elle. L’actrice dit avoir eu, par la suite, d’autres expériences qui lui ont rappelé cette rencontre extra-terrestres.

Si elle avoue ne pas savoir quoi faire de cette expérience, Goldie Hawn affirme ne pas ressentir le besoin de l’expliquer à tout prix. «Je ne saurais jamais ce que c’était. Et j’aime que ce soit le cas. Je ne veux pas tout savoir. Nous nous coupons de beaucoup de choses si nous continuons à nier une chose qu’on ne peut pas prouver. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ne pouvons pas voir, mais dans lesquelles nous continuons de croire. Nous ne devons jamais perdre notre capacité à s’émerveiller. Ce ne serait pas drôle. C’est un aspect important dans le fait d’être un aventurier, où rien ne semble impossible», conclut-elle.