La Fête à la maison : John Stamos évoque la douleur de son divorce avec Rebecca Romijn dans un livre

John Stamos vient de publier ses mémoires, «If you would have told me», dans lequel il revient en détail sur son mariage, et son divorce compliqué, avec Rebecca Romijn avec qui il a été en couple pendant près de dix ans.

Une épreuve qui laisse des traces. Révélé dans le rôle de l’oncle Jesse dans la série «La Fête à la maison», John Stamos a été en couple pendant près de dix ans avec la comédienne Rebecca Romijn. De leur rencontre en 1994 à leur séparation, en passant par leur mariage en 1997, l’acteur de 60 ans s’est confié sur leur relation (mais pas que) dans son livre «If you would have told me» qui vient de paraître.

Ancienne star des défilés de mode, Rebecca Romijn va voir sa carrière cinématographique décoller en 2000 avec le rôle de Mystique dans la saga X-Men. John Stamos, qui est une star du petit écran aux États-Unis et à travers le monde, décide de soutenir sa jeune épouse. «Je me suis dit que j’avais eu un beau parcours, et que c’était à son tour de briller. Je n’essaie pas de lui faire de l’ombre, et sa carrière décolle instantanément», explique-t-il. Leur relation commence toutefois à montrer ses premières tensions quand il décide de renoncer à un rôle majeur dans la série «Nip/Tuck» parce que son épouse trouve que la série donne «une mauvaise image de la femme».

«Petit à petit, je commence à remettre en question mes instincts, à sous-estimer mon talent, à prendre moins de risques, et à me perdre dans mon mariage. Je mets, en revanche, beaucoup d’énergie dans les fêtes que nous organisons quasiment tous les week-ends. Elle s’en remet plus rapidement que moi», dit-il. John Stamos se retrouve alors face à son propre égo. Sa femme enchaîne les rôles majeurs au cinéma, tandis que sa carrière est au point mort. «Je ne mets plus assez d’énergie dans notre relation. Je commence doucement à renoncer à Rebecca», écrit-il.

Un couple qui se déchire

Quand John Stamos parvient à dénicher un rôle dans une comédie musicale à Broadway, cela ne fait que l’éloigner encore plus de son épouse. Dont il ne supporte pas les nouvelles relations, des «amis toxiques» qui «critiquent sans arrêt, lancent des noms de célébrités, et essaient de paraître plus malin que les autres en citant d’obscures références». Le comédien n’apprécie guère quand Rebecca Romijn compare leurs carrières respectives. «Elle me fait comprendre clairement que je suis un acteur de télévision, et elle, la nouvelle star du cinéma. Elle laisse entendre, assez subtilement et parfois ouvertement, que je ne suis pas assez intelligent pour elle et sa bande de lèche-culs», lance-t-il.

Le couple que forme John Stamos et Rebecca Romijn commence à péricliter inexorablement. Ils ne trouvent plus de temps l’un pour l’autre, ils ne parlent plus d’avoir des enfants, et le comédien développe un sentiment «d’émasculation». Leur éloignement est tel qu’il se met à imaginer le pire, et commence à développer une suspicion de tous les instants.

«Une chose cruelle et calculatrice s’immisce alors dans notre quotidien. Elle me sourit moins, ne me regarde plus dans les yeux pendant le dîner, passe ses appels dans une chambre isolée. Elle murmure derrière les portes fermées. Une sortie au magasin devient une opération clandestine. La tromperie commence à devenir un sentiment permanent dans votre ventre, se transforme en suspicion qui occupe toutes vos pensées, et quand vous découvrez la vérité, c’est horrible au départ, mais aussi attendu, comme si vous vous attendiez à ce que quelque chose de mauvais se produise», poursuit-il.

Le temps fait son œuvre

John Stamos et Rebecca Romijn annonceront leur rupture officielle en avril 2004. Ils décident toutefois de suivre une thérapie de couple. «Je ne pensais pas qu’il était possible d’être en colère à ce point et d’avoir autant de haine envers un être humain. Encore moins une personne à laquelle j’ai consacré dix années de ma vie», dit-il. Au moment de la médiation, le ton entre lui et sa future ex-femme monte à propos de la répartition des biens, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. Le comédien ne le sait pas encore, mais c’est la dernière fois qu’ils se verront.

«Je n’avais pas l’impression qu’elle me devait autre chose que des excuses. Je suppose que je lui en devais une moi aussi. Mais on n’a pas échangé un seul mot. Je suis allé vers elle, on s’est pris dans les bras. Nous avons pleuré. Nous nous sommes promis de passer du temps ensemble après ce jour, mais nous ne l’avons jamais fait. Ce sera la dernière fois que je la vois. Nos chemins ne se croiseront plus jamais», détaille-t-il.

Récemment invité d’Howard Stern sur la radio SiriusXM, John Stamos a expliqué être resté longtemps en colère contre son ex-épouse, mais que ce n’était plus le cas aujourd’hui. «Je suis tellement content de ne plus être en colère. Je suis heureux pour elle», a-t-il déclaré, reconnaissant au passage qu’elle n’était pas la seule fautive dans l’échec de leur relation, et qu’il était tout autant à blâmer qu’elle. «Elle n’était pas le diable. J’avais autant de torts qu’elle», a-t-il déclaré. Rebecca Romijn est mariée avec Jerry O’Connell depuis 2007, avec lequel elle a eu deux filles. John Stamos a épousé Caitlin McHugh en 2018, et ils ont eu un fils.