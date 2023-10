Channing Tatum et Zoë Kravitz viennent de se fiancer après deux ans de relation

Après deux ans de relation, Channing Tatum et Zoë Kravitz viennent de se fiancer, annonce le site américain People. Le couple s’est rencontré sur le tournage de «Pussy Island», le premier film réalisé par la comédienne de 34 ans, en 2021. Aucune date pour le mariage n’a été dévoilée pour le moment.

On passe à la vitesse supérieure. Deux ans après leur rencontre sur le tournage de «Pussy Island», qui marquait les premiers pas de Zoë Kravitz à la réalisation, la comédienne de 34 ans et Channing Tatum, 33 ans, ont décidé d’officialiser leur union par les liens du mariage, rapporte le site américain People. La fille de Lisa Bonnet et Lenny Kravitz a été aperçue, ce week-end, avec sa bague de fiançailles au doigt, confirmant ainsi les rumeurs du mariage à venir. Aucune date de la cérémonie à venir n’est connue pour le moment.

En novembre dernier, Zoë Kravitz avait confié au site américain de GQ comment elle s’était rapprochée de Channing Tatum sur le tournage de son film dont la date de sortie n’a pas encore été dévoilée. Elle y décrit un homme prévenant, avec lequel elle partage une même passion pour l’art. «Que ce soit pour me faire un thé, ou me servir un verre, ou s’occuper de remettre quelqu’un à sa place, ou quoi que ce soit, il a vraiment été mon protecteur et c’était vraiment génial et tendre. Il est juste une personne formidable. Il me fait rire et nous aimons tous deux l’art, en parler, et explorer la raison pour laquelle nous faisons ce métier. Nous aimons regarder un film ensemble, et l’analyser, en parler, et argumenter», avait-elle déclaré.

Channing Tatum était précédemment en couple avec Jenna Dewan, avec laquelle il a eu une fille, avant leur séparation en 2018. Zoë Kravitz s’est mariée avec Karl Glusman en 2019, avant de demander le divorce l’année suivante.

Le film «Pussy Island» suivra l’histoire d’une serveuse qui entre dans le cercle privé d’un magnat de la technologie, et se retrouve invitée sur son île privée où elle perçoit que quelque chose ne tourne pas rond. Au casting, les spectateurs retrouveront Naomie Ackie, Adri Arjona, Haley Joel Osment (Sixième Sens), Geena Davis, et Kyle MacLachlan.