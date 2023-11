Eva Longoria : son ex-mari, l'acteur Tyler Christopher, meurt à l'âge de 50 ans

Connu pour avoir incarné le personnage de Nikolas Cassadine dans la série «General Hospital», le comédien Tyler Christopher est décédé à l’âge de 50 ans des suites d’un «événement cardiaque» a annoncé Maurice Bernard, un de ses partenaires à l’écran.

Une nouvelle aussi tragique qu’inattendue. C’est sur le compte Instagram officiel de la série «General Hospital» que l’acteur Maurice Bernard a annoncé le décès de Tyler Christopher. Le comédien de 50 ans aurait succombé à un «événement cardiaque», dit-il sans autre précision.

«C'est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Tyler Christopher», peut-on lire. «Tyler est décédé ce matin des suites d'un événement cardiaque survenu dans son appartement de San Diego. Tyler était un individu vraiment talentueux qui illuminait l'écran dans chaque scène qu'il jouait, et aimait transmettre de la joie à ses fans loyaux à travers son jeu d'acteur. Tyler était une âme douce et un merveilleux ami pour tous ceux qui le connaissaient», poursuit-il.

Son combat contre la bipolarité

Maurice Bernard est également revenu sur le combat de Tyler Christopher sur la santé mentale, lui qui avait personnellement lutté contre une addiction à l’alcool et une depression bipolaire. «Tyler était le défenseur d'une meilleure santé mentale et d'un meilleur traitement contre la toxicomanie et il a ouvertement parlé de ses luttes contre la dépression bipolaire et l'alcool», poursuit le message. «Nous sommes plus que dévastés par la perte de notre cher ami et prions pour ses enfants et son père», conclu-t-il.

Tyler Christopher a été marié à la star de la série «Desperate Housewives», Eva Longoria, de 2002 à 2004, avant d’épouser en seconde noce la journaliste de la chaîne américain ESPN, Brienne Pedigo, avec laquelle il a eu trois enfants et dont il est séparé depuis 2021, après 13 ans de vie commune.