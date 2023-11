Mort de Matthew Perry : John Stamos partage un tendre souvenir avec l'acteur de «Friends»

Alors que le monde entier pleure la disparition de Matthew Perry, John Stamos a partagé un tendre message à l'égard de l’acteur et inoubliable interprète de Chandler Bing dans «Friends».

Tous ceux qui l’ont connu sont unanimes : Matthew Perry, décédé subitement à 54 ans le 28 octobre dernier, à son domicile, à Los Angeles, était une personne profondément gentille et généreuse.

John Stamos, qui interprétait l’oncle Jesse dans la série «La fête à la maison», peut en témoigner. Lui et l’acteur disparu, éternel Chandler Bing dans «Friends», étaient très complices. «Matthew et moi étions amis bien avant ‘Friends’», a-t-il confié dans une publication postée sur Instagram il y a quelques jours dans laquelle il partage un tendre souvenir qui s’est déroulé en 2003.

Une attitude bienveillante

Cette année-là, John Stamos participait à l’un des épisodes de la 9e saison de «Friends» où il devait jouer Zach, un donneur potentiel de sperme pour aider Chandler et Monica à avoir un bébé. Juste avant le début du tournage, Matthew Perry l'avait prévenu : le public pouvait devenir fou dès qu’il voyait les acteurs entrer sur le plateau. Mais au lieu de cris forts, John Stamos a fait face à une foule silencieuse. «J’étais tellement gêné», se souvient-il.

Mais, fort heureusement, il a pu compter sur le soutien de Matthew Perry qui a interpellé le public et présenté son copain, lequel n’avait qu’une envie : retourner en coulisses. «Vous ne l’avez probablement pas reconnu au début parce qu'il est tellement plus beau en personne», a lancé avec humour l’acolyte de Joey, Ross, Phoebe, Monica et Rachel.

«Je n'ai jamais oublié (ce moment) et le monde ne t’oubliera jamais», a tout simplement conclu John Stamos, lui aussi très affecté par la perte de son ami.