Mort de Matthew Perry : ces photos troublantes de l'acteur prises juste avant le drame

Le corps sans vie de Matthew Perry a été retrouvé le 28 octobre dernier dans son jacuzzi, à son domicile de Los Angeles. Pourtant, la veille du drame, l’acteur de «Friends», qui semblait très heureux, partageait un repas avec une mystérieuse jeune femme.

La mort brutale de Matthew Perry, retrouvé mort à son domicile le 28 octobre dernier à seulement 54 ans, a laissé ses proches et ses fans dans un profond désarroi. Même s’il luttait depuis des années contre une addiction à l’alcool et aux analgésiques, l’interprète de Chandler Bing dans «Friends» semblait être «heureux» et en pleine forme ces derniers temps, comme l’a précisé la cocréatrice de la série, Marta Kauffman.

Pour preuve, la veille de sa disparition, le comédien de 54 ans a été vu en train de dîner en compagnie d’une charmante jeune femme brune à l’hôtel Bel-Air, selon des photos dévoilées par le site américain TMZ.

Un tête-à-tête avec la mannequin Athenna Crosby

Cette même source précise qu’il s’agit d’Athenna Crosby, une mannequin et journaliste âgée de 25 ans qui connaissait «personnellement» Matthew Perry. Cette dernière a expliqué que lors de leur entrevue, l’acteur était «très heureux et plein de vie» et évoquait «avec enthousiasme» ses projets professionnels, dont une possible adaptation de son autobiographie «Friends, mes amours et cette chose terrible».

Interrogée sur la nature exacte de leur relation, Athenna Crosby a tenu à rappeler qu’elle et la star n’étaient que des amis et qu'ils s’étaient rencontrés il y a quelques mois. Sur son compte Instagram, elle a écrit : «Je suis tellement dévastée par sa mort, mais j'ai trouvé qu'il était de mauvais goût d'en parler publiquement, car l'attention ne devrait pas être portée sur moi mais plutôt sur lui».