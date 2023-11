Mort de Matthew Perry : effondré, Matt LeBlanc apparaît pour la première fois depuis le drame

Tout comme le reste du casting de «Friends», Matt LeBlanc, qui incarnait Joey dans la série à succès, est effondré depuis la disparition de Matthew Perry. L’acteur de 56 ans est apparu pour la première fois en public depuis le drame.

«Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable», ont écrit dans un communiqué commun les acteurs de la série «Friends», quelques jours après l’annonce de la mort tragique de Matthew Perry le 28 octobre, à son domicile de Los Angeles.

'Friends' Star Matt LeBlanc Seen for First Time Since Matthew Perry's Death | Click to read more https://t.co/LIUkdI0zjB

— TMZ (@TMZ) November 3, 2023