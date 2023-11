Priscilla Presley dévoile pourquoi elle n'a eu qu'un seul enfant avec Elvis et la promesse qu'elle a tenue

A l’occasion de la sortie du film «Priscilla» qui lui est consacré, Priscilla Presley est revenu sur son mariage tumultueux avec Elvis Presley. Elle a notamment dévoilé pourquoi ils n’avaient eu ensemble qu’un seul enfant, et quelle promesse elle a jusqu'à présent tenue.

Lors de la promotion du biopic «Priscilla» que lui consacre la réalisatrice Sofia Coppola, Priscilla Presley a expliqué pourquoi elle et son ancien époux, la star du rock Elvis Presley, n'avaient eu qu'un seul enfant ensemble, Lisa Marie Presley, décédée en janvier 2023 à l'âge de 54 ans.

Le magazine People rapporte que Priscilla, qui a été mariée au King de 1967 à 1973, a confié lors d'une séance de questions-réponses à Las Vegas que son ancien mari estimait ne pas avoir le temps pour un autre enfant. «Elvis avait un emploi du temps très chargé et il se sentait un peu coupable de ne pas avoir été beaucoup présent quand Lisa était plus jeune. Avec son emploi du temps et ses tournées, il avait juste l'impression qu'il n'était pas assez présent pour accorder beaucoup d'attention à un autre enfant», a-t-elle indiqué.

Une fidélité inamovible

Priscilla Presley a par ailleurs confié avoir tenu une promesse, celle de ne jamais se remarier avec un autre homme, mais cela n'a pas été difficile. «Pour être honnête avec vous, je n’ai jamais voulu me marier après lui. Je n'ai jamais eu ce désir», a-t-elle dit lors d’une conférence de presse. «Personne ne pourra jamais l'égaler», a-t-elle ajouté.

Après sa séparation, Priscilla Presley avait passé plusieurs années avec un professeur de karaté, Mike Stone, dont elle s’est séparée en 1975, soit deux ans avant la mort d'Elvis.



À partir de 1978, elle avait commencé à entretenir une relation intermittente avec le mannequin Michael Edwards, jusqu'en 1984.

Ce sera finalement avec le scénariste Marco Garibaldi, avec qui elle a entretenu une relation pendant vingt-deux ans à partir du milieu des années 1980, qu’elle sera restée le plus longtemps. Le couple, qui a eu un fils, Navarone, en 1987, s'est finalement séparé en 2006.