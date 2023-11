Jennifer Aniston totalement abattue depuis la mort de Matthew Perry

La mort de Matthew Perry a laissé les fans de «Friends» dans la peine. Ses partenaires dans la série sont évidemment bouleversés, particulièrement Jennifer Aniston.

Une période particulièrement difficile. Jennifer Aniston est profondément affectée par la mort de Matthew Perry, son ami et partenaire de jeu dans la série «Friends», décédé ce 28 octobre à 54 ans.

«Parmi les autres (acteurs de Friends, ndlr), Jen et Courtney [Cox] sont les plus ébranlées, et Jen est probablement celle qui souffre le plus», a ce lundi déclaré une source à Page Six.

«C'est une deuxième perte massive en moins d'un an, avec le premier anniversaire de la mort de son père qui approche à grands pas. Elle n'avait pas encore complètement repris pied depuis cela, et maintenant, (la mort de Matthew Perry) l'a complètement bouleversée. Bien qu'elle fasse de son mieux pour «se reprendre et récupérer... Cela a été un coup complètement dévastateur», a poursuivi la source.

Vendredi, jennifer Aniston, Courteney Cox, 59 ans, Lisa Kudrow, 60 ans, David Schwimmer, 57 ans, et Matt LeBlanc, 56 ans, ont été vus faisant leurs derniers adieux à leur ami au cimetière Forest Lawn de Los Angeles, une dernière demeure «familière» pour l'interprète de Chandler, puisque située en face des studios Warner Bros, où «Friends» a été tournée pendant dix saisons.