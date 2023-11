Jeremy Renner : l’acteur évoque tous les traitements reçus depuis son accident

Près d’un an après son terrible accident de chasse-neige, l’acteur Jeremy Renner est revenu sur les multiples traitements reçus, et son parcours du combattant pour retrouver son intégrité physique.

Un miraculé. Depuis dix mois, l’acteur Jeremy Renner se bat pour récupérer après l’accident qui a failli lui coûter la vie, le 1er janvier dernier. Un parcours du combattant qu'a évoqué, sur Instagram, l’interprète de Hawkeye dans la série Marvel. L'acteur est ainsi revenu sur le long et fastidieux parcours médical qu’il suit depuis son hospitalisation en soins intensifs début janvier, et les nombreuses opérations qu’il a subies.

«J'ai exploré TOUS les types de thérapies depuis le 14 janvier...», a-t-il posté ce mardi 7 novembre, via son compte personnel, avant d’énumérer la liste des traitements qu’il a suivie pour récupérer notamment l’usage de la marche, après avoir eu la jambe écrasée par sa déneigeuse. «Tous les jours, d'innombrables heures de kiné, d'injections de peptides, de gouttes en intraveineuse, de cellules souches et exosomes, de la lumière rouge / thérapie IR, de la chambre hyperbare 2.0 atmosphères, des bains froids, et la liste continue encore et encore....», a ainsi expliqué l’acteur de 52 ans.

La force mentale et la volonté d'être meilleur

Mais selon lui, sa plus grande force n'a été autre que sa volonté. Une volonté de s'améliorer et d'être «exceptionnel» après les nombreux soutiens qu'il a reçus. «Mais ma plus grande thérapie a été mon esprit et la volonté d'être ici et de tout faire pour récupérer et être meilleur.... Être exceptionnel...», note Jeremy Renner.

«Je sens que c'est mon devoir de le faire. Pas pour gâcher ma vie après avoir été épargné, mais pour rendre à ma famille, mes amis et vous tous qui m'avez donné le pouvoir de supporter», conclut-il avant de les remercier. Une belle leçon de vie.