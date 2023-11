Patrick Dempsey, 57 ans, désigné «homme le plus sexy» par le magazine People

Patrick Dempsey est l’homme vivant le plus sexy du monde en 2023, selon le magazine People.

Dr Mamour plus que jamais sous son meilleur jour. Connu pour son rôle dans la série médicale «Grey’s Anatomy», Patrick Dempsey a ce mardi été désigné «l’homme vivant le plus sexy», titre glamour décerné chaque année par le magazine People.

L’acteur de 57 ans s’est déclaré «heureux» de recevoir cette distinction «à ce stade de sa vie». «C’est agréable d’être reconnu, cela me donne la possibilité de l’utiliser pour quelque chose de positif», a ajouté le passionné de sports mécaniques.



Invité de Jimmy Kimmel, l'acteur a confié que sa famille avait ri très fort en apprenant la nouvelle.



Patrick Dempsey partage sa fille Talula, 21 ans, et les jumeaux Sullivan et Darby, 16 ans, avec sa femme Jillian, 57 ans. Le couple s'est rencontré en 1994 et s'est marié en 1999.

La réaction de ses proches n’était en réalité pas très éloignée de la sienne puisqu'il a lui aussi d'abord pensé à une blague. «J'ai été complètement choqué, puis j'ai commencé à rire», a-t-il avoué.

Patrick Dempsey est surtout connu pour avoir joué le Dr Derek Shepherd dans la série dramatique d'ABC «Grey's Anatomy». Plus récemment il a incarné le pilote automobile italien Piero Taruffi, dans le film «Ferrari» de Michael Mann.

Patrick Dempsey succède au titre d’homme le sexy à Chris Evans, qui a été couronné en 2022.