Charlie Sheen : ulcéré de voir sa fille sur OnlyFans, l'acteur aurait changé d'avis pour une raison précise

Après avoir assuré ne pas soutenir la décision de sa fille, Sami, d’ouvrir une page sur le site pour adulte OnlyFans, Charlie Sheen aurait changé d’avis après avoir découvert l’importante source de revenus que cela représentait, rapporte son ex-épouse, Denise Richards.

Le temps fait son œuvre. En juin 2022, Charlie Sheen avait clamé haut et fort n’être aucunement responsable de la décision de sa fille, Sami, d’ouvrir une page sur le site pour adulte OnlyFans, quelques mois seulement après son 18e anniversaire. «Elle a 18 ans et elle vit chez sa mère. Cela ne s’est pas passé sous mon toit», avait-il lancé comme un pique dirigée envers son ex-femme, Denise Richards.

Selon la comédienne de 52 ans, le père de leur enfant aurait totalement changé d’avis depuis, après avoir réalisé les revenus colossaux que cette activité lui permettait d’engranger. «Il a changé de ton quand elle a acheté une voiture de luxe et une maison», a confié l’ancien top model du magazine Playboy au micro du podcast «Just B», animé par Bethenny Frankel. «Quand elle s’est lancée sur OnlyFans, il n’était pas content», dit-elle. Denise Richards précise que leur fille, Sami, avait été vexée que son père condamne sa décision publiquement.

Bien dans son corps

Dans une récente interview avec le site américain Bustle, Charlie Sheen est revenu sur son virage à 180 degrés concernant l’activité en ligne de sa fille. «Je me disais : ‘Ça ne peut que mal tourner’», a-t-il confié, expliquant s’être laissé emporter par la réputation du site. Il affirme comprendre désormais qu’il est préférable de soutenir sa fille. «C’est ce qu’elle fait, et cela ne peut continuer à avoir du succès et à être une expérience plaisante qu’avec mon soutien, celui de sa mère, et des autres», assure-t-il.

Sur sa page OnlyFans, Sami n’a jamais posé dénudée, et affirme que cette expérience lui permet de se sentir «plus que jamais en confiance» dans son corps. «J’ai la certitude, et je sais dans mon cœur, qu’elle possède toutes les vertus, et toutes les merveilles qui font d’elle ce qu’elle est. Je la crois incorruptible», conclu Charlie Sheen.