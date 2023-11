Kevin Costner : Reese Witherspoon répond à la rumeur selon laquelle elle serait en couple avec l’acteur

Face à une rumeur devenue incontrôlable sur les réseaux sociaux, Reese Witherspoon, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a affirmé ne pas être en couple avec Kevin Costner. Et que toute cette histoire n’était que pure fabrication.

Cela ne s’arrête jamais. Depuis sa séparation de Jim Toth le 24 mars, et l’officialisation de leur divorce en août, Reese Witherspoon est devenue la cible de plusieurs rumeurs concernant sa vie sentimentale. En avril dernier, la star de la série «Big Little Lies» avait été contrainte de démentir une relation qu’on lui prêtait avec l’ex-star de la NFL, Tom Brady. Ce dernier s’était joint à elle dans un communiqué transmis au site américain People pour préciser qu’ils ne se voyaient pas, et qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés de leur vie.

C’est aujourd’hui avec l’acteur Kevin Costner, 68 ans, qui vient de finaliser son divorce avec Christine Baumgartner en septembre dernier, qu’une nouvelle rumeur vient polluer l’existence de l’actrice de 47 ans. «Cette histoire est une totale fabrication et fausse», se contente d’affirmer le communiqué transmis par un porte-parole de Reese Witherspoon au site People, dans l'espoir de mettre un terme à la folie des discussions sur les réseaux sociaux à propos d’une possible romance entre elle et la star de la série «Yellowstone».

Reese Witherspoon et Jim Toth ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune le 24 mars dernier, après 12 ans de mariage. Ils ont évoqué une «décision difficile». «Nous avons partagé tant de merveilleuses années ensemble, et nos chemins se séparent avec un amour profond, de la tendresse, et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble. Notre plus grande priorité est notre fils et l’ensemble de nos familles au moment où nous entamons ce nouveau chapitre», avaient-ils notamment déclaré.