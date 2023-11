Kim Kardashian dévoile un tatouage gardé secret et bien caché

A l’occasion d’un épisode de l’émission de télé réalité «The Kardashian», la femme d’affaires a révélé s’être fait tatouer à un endroit insoupçonnable.

Bien caché. Kim K a créé la surprise dans «The Kardashian», jeudi 9 novembre. Et pour cause, la star, qui avait juré ne jamais se faire tatouer, a visiblement changé d’avis, comme elle l’a révélé à l’occasion d’une conversation avec son coiffeur. «Hey les gars, quelque chose que vous ne savez pas de moi», a lancé la femme d’affaires devant la caméra, avant de dévoiler un tatouage dissimulé à l’intérieur de sa lèvre.

Un dessin de peau qui ne date pas d'hier, puisqu'il a été réalisé en 2021, à l’issue du programme star américain «Saturday Night Live», alors que l’ex-épouse de Kanye West avait poursuivi la soirée entre copines. La star, qui jusqu’alors n’avait jamais évoqué son tatouage en public, est revenue sur les circonstances qui l’ont poussée à se laisser tenter. Ce soir-là, vers 4H du matin, ses amies ont en effet toutes décidées de se faire tatouer la main et Kim K a finalement suivi le mouvement, à condition que son tatouage soit indétectable. Résultat, elle a désormais un symbole sur la lèvre.

Kim Kardashian reveals her secret lip tattoo she got after hosting SNL pic.twitter.com/0JEfc5f9dM

— No Jumper (@nojumper) November 10, 2023