Sharon Stone agressée sexuellement en pleine réunion : «il a sorti son pénis juste devant mon visage»

Sharon Stone a expliqué avoir été agressée sexuellement par un des patrons de Sony Pictures. «Il a sorti son pénis juste devant moi. J’étais très jeune, et j’ai fait ce que je fais toujours quand je suis nerveuse (…) j’ai commencé à rire», a expliqué la star.

Elle attendait beaucoup de cette rencontre, mais pas cela. Sharon Stone a raconté qu'un ancien patron de Sony lui avait, lors d'une réunion professionnelle, exposé son pénis devant son visage.

Cela s'est passé dans les années 1980, soit bien avant que des films comme «Basic Instinct» (1992) et «Casino» (1995) n’en fassent la star mondiale qu’elle est ensuite devenue. Sharon Stone n’a pas donné l’identité du dirigeant en question, mais est revenue en détail sur ce harcèlement qui a viré à l’agression sexuelle, lors d’une récente interview pour le podcast «Let’s talk off camera» de Kelly Ripa.





Sharon Stone a déclaré que le patron de Sony lui avait dit en faisant les cent pas : «Oh, c'est vrai ce qu'ils disent de toi et tu es la plus belle. Nous n'avons vu personne comme toi depuis des décennies. Tout le monde parle de toi et te regarde. Tu es la plus éloquente. Tu es si intelligente et belle et ces cheveux…» «Puis il est venu en marchant juste devant moi et il a dit : 'Mais d'abord…' et il a sorti son pénis juste devant mon visage», a déclaré l’actrice.

Excuses recevables

«Bien sûr, j'étais très jeune et ce que je fais quand je suis nerveuse, parce que je suis fondamentalement une personne très pétillante, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire et à pleurer en même temps et je ne pouvais pas m'arrêter parce que je devenais hystérique. Je ne pouvais pas m'arrêter, alors il ne savait pas quoi faire. Alors, bien sûr, il l'a rangé puis il a franchi la porte derrière son bureau, j'ai cru qu'il était parti, et je ne savais pas quoi faire.

Sharon Stone a poursuivi : «J'étais juste assise là, hystérique et finalement sa secrétaire est venue et m'a faite sortir. Ce n’était pas là la dernière des nombreuses expériences étranges comme celle-ci dans ma carrière», a-t-elle précisé.

L'actrice a souligné qu'elle accepterait toujours les excuses des hommes d'Hollywood qui l'ont maltraitée au fil des ans. Pour ceux qui ne s'excusent pas, son message est le suivant : «Ne vous asseyez plus jamais à côté de moi, car si vous vous asseyez à nouveau à côté de moi, je me lèverai en public et dirai : 'J'ai dit, ne le fais pas. Je ne m'assois pas à côté de toi'. Crois-moi, je le ferai.»

Sharon Stone a ajouté : «Je suis allée à des projections où le seul siège vide restant était à côté de moi, et j'ai demandé à des hommes de s'asseoir dans les escaliers dans l'allée parce qu'ils savent : ne t'assieds pas sur cette chaise vide à côté de moi à moins que tu veuilles présenter des excuses.»