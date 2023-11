Couples de stars : ces 35 ruptures marquantes de l’année 2023

L'amour s'est évaporé, le quotidien était trop compliqué, ils n'en pouvaient plus de se déchirer... Voici 35 couples de stars qui ont décidé de faire chemin à part en 2023.

Reese Witherspoon et Jim Toth Reese

Reese Witherspoon et Jim Toth ont annoncé leur «décision difficile» de divorcer après onze ans d'union. L'actrice oscarisée et son mari, agent artistique, ont annoncé la nouvelle dans une déclaration commune sur Instagram le 24 mars, quelques jours avant leur 12e anniversaire de mariage. «Nous avons des nouvelles personnelles à partager... C'est avec beaucoup de soin et de considération que nous avons pris la difficile décision de divorcer», ont-ils déclaré. «Nous avons vécu tant d'années merveilleuses ensemble et avançons avec un amour profond, une gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble.» Ils partageront la garde de leur fils de 10 ans.

Sofia Vergara et Joe Manganiello

Sofia Vergara et Joe Manganiello se sont séparés après sept ans de mariage. «En tant que deux personnes qui s'aiment et prennent soin l'une de l'autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous abordons cette nouvelle phase de notre vie», ont-ils demandé en juillet.

Kevin Costner et Christine Baumgartner

Christine Baumgartner a demandé le divorce de Kevin Costner après dix-huit ans de mariage en mai. Leur procédure de divorce a fait la une des journaux au cours des derniers mois, Kevin Costner accusant son ex-épouse de prolonger inutilement le processus. Le couple partage trois enfants.

Hugh Jackman et Deborra-lee furness

«Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre voyage est maintenant en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle», ont déclaré pour People Hugh Jackman et Deborra-Lee.

Ariana Grande et Dalton Gomez

Ariana Grande et Dalton Gomez se sont séparés après s'être mariés en mai 2021. Peu de temps après la confirmation de leur séparation en juillet dernier, Ariana Grande a entamé une relation avec Ethan Slater, selon TMZ.

Billie Eilish et Jesse Rutherford

Billie Eilish et Jesse Rutherford se sont séparés en mai après moins d'un an de relation.

Taylor Swift et Joe Alwyn

Après six ans de relation, Taylor Swift et Joe Alwyn se sont séparés en avril. Depuis plusieurs semaines, la chanteuse fréquente le joueur de football américain Travis Kelce.

Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith

Après trois ans de mariage, Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith tournent la page, a-t-on appris en octobre. L'acteur de «Fatal Attraction» et l'actrice de «Queen & Slim» s’étaient mariés fin 2019, et sont les parents d'une fille née en avril 2020. L’actrice demanderait la garde partagée.

Sophie Turner et Joe Jonas

Joe Jonas a en septembre officiellement demandé le divorce de Sophie Turner, en déclarant que leur mariage était «irrémédiablement rompu». Après une séparation houleuse sur fond de bataille féroce pour la garde de leurs deux enfants Willa 3 ans et «D.J.», 1 an, ils tenteraient actuellement de trouver une solution à l’amiable.

Rosalía et Rauw Alejandro

Fiancés en mars après trois ans de relation, Rosalía et Rauw Alejandro se sont séparés fin juillet.

Elle Fanning et Max Minghella

Elle Fanning et Max Minghella ne sont plus en couple. L'actrice a confirmé dans une interview avec Harper's Bazaar UK en avril qu'elle était célibataire.

Shannen Doherty et Kurt Iswarienko

Shannen Doherty et Kurt Iswarienko se sont séparés après onze ans de mariage. L'ancienne actrice de «Charmed» a demandé le divorce le 21 avril. Iswarienko était son troisième mari. Leur séparation survient alors que Shannen Doherty suit un traitement contre un cancer du sein de stade 4.

Ricky Martin et Jwan Yosef

Ricky Martin et Jwan Yosef ont divorcé après six ans de mariage. «Nous avons décidé de mettre fin à notre mariage avec amour, respect et dignité pour nos enfants et en honorant ce que nous avons vécu en couple pendant toutes ces merveilleuses années», ont-ils déclaré en juillet. Ils partagent la garde de leurs deux enfants, en conservant une «dynamique familiale saine» et une «relation centrée sur la paix et l'amitié».

Avril Lavigne et Mod Sun

Moins d'un an après leurs fiançailles, Avril Lavigne et Mod Sun ont décidé de mettre fin à leur relation. Avant l'annonce de leur rupture, TMZ avait publié des photos de l'autrice-compositrice-interprète de «Girlfriend» serrant dans ses bras Tyga, rappeur qu'elle aurait ensuite fréquenté durant quelques mois.

Britney Spears et Sam Asghari

Il a été annoncé en août que Britney Spears et Sam Asghari s’étaient séparés après quatorze mois de mariage. La chanteuse et le mannequin, qu'elle qualifie «de cadeau de Dieu» dans ses retentissants mémoires sortis en ce mois d'octobre, conservent l'un pour l'autre beaucoup d'affection.

Maisie Williams et Ruben Selby

L'ancienne actrice de «Game of Thrones» a révélé la nouvelle de sa rupture le 23 février sur Instagram, après cinq ans de vie commune, en partageant un selfie du couple avec pour légende «la fin d'une époque» et un emoji cœur brisé.

Sophia Bush et Grant Hughes

L'actrice des «Frères Scott» Sophia Bush a demandé le divorce de Grant Hughes le 4 août après treize mois de mariage. Il se murmure qu’elle a depuis succombé au charme de la joueuse de football Ashlyn Harris.

Jeremy Allen White et Addison Timlin

En mai, Addison Timlin a demandé le divorce de la star de «The Bear» Jeremy Allen White, après plus de trois ans de mariage. Les deux acteurs s’étaient mariés en 2019 et ont eu deux enfants ensemble.

Tom Brady et Irina Shayk

Une source a révélé à US Weekly, le 23 octobre, que le duo avait officiellement mis fin à leur relation de trois mois.

Bijou Phillips et Danny Masterson

Bijou Phillips a demandé le divorce de Danny Masterson en septembre après plus d'une décennie de mariage. Sa demande est intervenue moins de deux semaines après que l'acteur a été condamné à 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable de viols.

Hunter Schafer et Dominic Fike

Le musicien, qui a rendu publique sa romance avec l’actrice Hunter Schafer en février 2022, a confirmé leur séparation un an plus tard. Cela ne devrait cependant pas les empêcher d’apparaître tous les deux au générique de la saison 3 d'«Euphoria».

Camila Cabello et Shawn Mendes

Après avoir brièvement ravivé leur romance, les deux ex – qui étaient initialement sortis ensemble entre 2019 et 2021 – auraient de nouveau décidé d'arrêter. Camila Cabello et Austin Kevitch, PDG du Lox Club, se seraient également séparés après 8 mois de relation au cours de 2023.

Natalie Portman et Benjamin Millepied

L’actrice et le chorégraphe seraient séparés, selon US Weekly. Mariés depuis onze ans et parents de deux enfants, les deux principaux intéréssés n'ont cependant pas confirmé.

Billy Porter et Adam Smith

Le couple a mis fin à son mariage de six ans en juillet. Un représentant a déclaré à Entertainment Weekly que la décision était à l'amiable et qu’«ils continuent de s'aimer et de se soutenir alors qu'ils se lancent dans ce prochain chapitre de leur vie».

Valérie Trierweiler et Romain Magellan

Le 3 février 2023 dans «Les Grosses Têtes», l'ancienne compagne du président François Hollande a annoncé être de nouveau célibataire après 5 ans d'amour avec l'ancien rugbyman.

Valérie Trierweiler célibataire : elle révèle s'être séparée de Romain Magellan https://t.co/hzaJyxBEev pic.twitter.com/K56i7J4UDK — Voici (@voici) February 3, 2023

Michèle Laroque et François Baroin

La comédienne Michèle Laroque et le politique François Baroin se sont séparés après quinze ans d'amour. «C'est un deuil, mais ce n'est pas forcément triste, ce peut être un nouveau départ pour un épanouissement séparé», a-t-elle récemment confié dans les colonnes de Paris Match, avant de poursuivre : «Je l'aurais mal vécu si j'avais gardé en moi le traumatisme de l'abandon. Je l'ai réglé. Et la relation affectueuse persiste. Simplement, une page s'est tournée.»

Michèle Laroque et François Baroin : Rupture surprise du couple après 15 ans de bonheur discret https://t.co/TIketLUQD0 pic.twitter.com/uYdPYNnx96 — Purepeople.com (@purepeople) April 14, 2023

Noël Gallagher et Sara MacDonald

Après douze ans de mariage, Noel Gallagher et Sara MacDonald ont révélé dans un communiqué le 16 janvier qu'ils étaient sur le point de divorcer. «Noel et Sara continueront ensemble de s'occuper de leurs enfants qui restent leur priorité», a déclaré un porte-parole. Le couple a eu deux fils, Donovan, 15 ans, et Sonny, 12 ans.

Noel Gallagher et Sara MacDonald se séparent après 22 ans de vie commune https://t.co/zgKfS0xrxQ pic.twitter.com/JSKiXJUW6h — Paris Match (@ParisMatch) January 14, 2023

Colin Farrell et Kelly McNamara

L'acteur et l'assistante personnelle du guitariste de U2 ont mis fin à leur relation après cinq ans d'amour, a annoncé le tabloïd The Sun.

Colin Farrell 'splits from girlfriend of five years Kelly MacNamara' https://t.co/uPq4em5up4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 24, 2023

Justin Trudeau et Sophie Grégoire

Le 2 août, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, 51 ans, et son épouse depuis 2005, Sophie Grégoire, 48 ans, ont rendu publique leur séparation sur le réseau Instagram. «Sophie et moi voulons vous annoncer qu'après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles, nous avons pris la décision de nous séparer». Ils ont confié rester en bons termes pour le bien de leurs enfants. Ils partagent trois enfants âgés de 9, 14 et 15 ans.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his wife Sophie Gregoire are separating after 18 years of marriage. pic.twitter.com/5SaY8cZ3eS — Pop Base (@PopBase) August 2, 2023

Marine Lorphelin et Christophe Malmezac

Marine Lorphelin et son ex-compagnon Christophe Malmezac ont annoncé leur rupture sur Instagram : «Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l'autre. Nous avons passé neuf belles années remplies de rires, de joies, de peines, de discussions, de projets, de souvenirs. Des souvenirs qui resteront gravés dans nos cœurs. Nous serons toujours un pilier l'un pour l'autre. La vie a encore d'autres projets pour nous.»

Tori Spelling et Dean McDermott

Les deux acteurs ont annoncé leur rupture le 17 juin. «C'est avec une grande tristesse et le cœur très lourd qu'après 18 ans ensemble et 5 enfants extraordinaires, @torispelling et moi avons décidé de nous séparer et de commencer notre propre voyage», a écrit le Canadien dans un communiqué publié sur Instagram. «Nous continuons à travailler ensemble en tant que parents aimants et à guider et aimer nos enfants à traverser cette période difficile.»

Dean McDermott announces his split from Tori Spelling in a since-deleted Instagram post. pic.twitter.com/TxYWYPtqls — E! News (@enews) June 18, 2023

Vincent Cassel et Tina Tunakey

Des rumeurs pesistantes relayées par les magazines people rapportent que l’ex de Monica Bellucci aurait cette année pris ses distances avec Tina Tunakey, mannequin de 31 ans sa cadette et mère de sa fille Amazonie. Le DailyMail et Closer notamment soulignent que l'acteur de 56 ans serait désormais proche d’une autre mannequin, Narah Baptista, 28 ans, mais rien n’est officiel.

Vincent Cassel, 56, looks loved-up with girlfriend Narah Baptista while enjoying romantic al-fresco dinner to celebrate her 27th birthday https://t.co/3UqwpRE4Cg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 26, 2023

Meryl Streep et Don Gummer

Leur séparation ne date pas de 2023, toutefois l'annonce de cette séparation est intervenue tout récemment. Meryl Streep et Don Gummer se sont discrètement séparés il y a plus de six ans, a-t-on appris en octobre 2023. «Même s'ils prennent toujours soin l'un de l'autre, ils ont choisi de vivre séparément», a déclaré un porte-parole de l'ancien couple marié en 1978.

Will Smith et Jada Pinkett-Smith

Même secret bien gardé pour Will Smith et Jada Pinkett Smith, dont on a appris également en ce mois d'octobre qu'ils vivaient séparés depuis sept ans.