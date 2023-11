Taylor Swift : un premier baiser public avec Travis Kelce à l'issue de son concert en Argentine

Taylor Swift a publiquement embrassé son nouveau compagnon Travis Kelce, à l'issue de son concert à Buenos Aires, ce week-end.

Une histoire toujours plus sérieuse. Ce week-end, la pop star de 33 ans a été aperçue à l'issue de son concert, embrassant le joueur de football américain Travis Kelce. Alors que ce dernier l'attendait en coulisses, Taylor Swift s'est en effet empressée de quitter la scène pour le rejoindre. Elle lui a alors sauté au cou avant que le couple ne s'embrasse aux yeux de tous. Un premier baiser ouvertement public, capté en vidéo par plusieurs fans.

Taylor Swift and travis kelce on the eras tour Argentina. They love each other pic.twitter.com/7lIRzfanh1 — AllAboutMusic (@22Allmusic) November 13, 2023

Un peu plus tôt dans la soirée, la pop star avait déjà célébré en plein concert son nouveau compagnon, en remaniant les paroles d’un de ses tubes. Sur scène dans le cadre de sa tournée Eras Tour, l’artiste a en effet modifié les paroles de son titre «Karma», devenant pour l’occasion «Karma is the guy on the Chief» en lieu et place de «Karma is the guy on the screen». The Chief faisant référence au nom de l’équipe du joueur de football américain Travis Kelce, avec lequel la star est officiellement en couple depuis mi-octobre.

The smile of Taylor Swift while she's singing "Karma is the Guy on the Chiefs" is a sign of in-love!





And Travis Kelce and Papa Swift's reaction is a super proud Boyfriend and Dad! pic.twitter.com/dYox0m4hj8 — Daily Taylor Swift (@TaylorSwiftDay_) November 12, 2023

Une attention qui a visiblement touché son compagnon, alors que le sportif de 34 ans est spécialement venu assister au concert de Taylor Swift en Argentine. Comme l’ont révélé d'autres vidéos prises par des fans, Travis Kelce a semblé ému et surpris en découvrant ces nouvelles paroles, portant ses mains au visage, tout sourire.

Après des rumeurs les disant en couple depuis mi-septembre, Taylor Swift et Travis Kelce ont officialisé leur relation il y a un mois, et comptent bien vivre leur bonheur au grand jour.