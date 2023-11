Le prince Harry s'est entretenu avec son père Charles III pour son 75e anniversaire

Père et fils se sont entretenus par téléphone hier, à l’occasion du 75e anniversaire de Charles III. L'échange aurait été cordial entre le roi et et le prince Harry.

Selon le Telegraph, le prince Harry et le roi Charles III ont eu un échange téléphonique mardi 14 novembre. Harry aurait, d’après le journal britannique, souhaité un joyeux anniversaire à son père, alors que les deux hommes entretiendraient une relation distante depuis la publication des mémoires d’Harry, en janvier dernier.

Avec cet appel, leur relation pourrait s’apaiser. «La conversation a marqué un changement de ton notable, se terminant même par un accord pour parler à nouveau la semaine prochaine», a noté le journal.

Harry aurait même, comme toute famille normale, partagé avec son père, une vidéo de ses enfants, Archie et Lilibet, chantant pour leur grand-père. Sans compter que Meghan Markle se serait elle aussi entretenue avec son beau-père.

L’occasion d’enterrer la hache de guerre, et ce bien que le prince Harry, exilé aux Etats-Unis depuis 2020, n’ait pas non plus été invité au dîner d’anniversaire du roi.

William et Kate ont posté plusieurs photographies

De son côté, le fils aîné du roi et son épouse Kate Middleton ont publié sur leur compte Instagram, une série de trois photographies pour célébrer le 75e anniversaire du monarque. Des clichés montrant tour à tour, le prince William, adolescent, et Charles III au ski, un portrait du nouveau monarque, ainsi qu’une photo au balcon, réunissant le prince et la princesse de Galles et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, aux côtés de Camilla et de Charles.

«Souhaitant à Sa Majesté le Roi un très joyeux 75e anniversaire !», a par ailleurs noté le couple, qui était attendu, hier soir, au dîner organisé pour le monarque en toute intimité.