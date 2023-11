Mort de Matthew Perry : Courteney Cox rend un bouleversant hommage à celui qui lui «manque chaque jour»

Ce mardi 14 novembre, Courteney Cox a rompu le silence pour rendre hommage à son partenaire dans la série culte «Friends», Matthew Perry, décédé le 28 octobre dernier.

L’annonce de sa mort a été un choc énorme pour tous les fans, et une déflagration pour ses partenaires de jeu dans la série «Friends». Après l’hommage de Matt LeBlanc à son ami l'acteur Matthew Perry, dédédé de 28 octobre à l'âge de 54 ans, c'est au tour de Courteney Cox de prendre la parole sur Instagram, avec un message qui en dit long sur son chagrin.

L’actrice a souhaité partager une vidéo d’une séquence culte de la série «Friends» dans laquelle on peut revoir leurs personnages de Chandler et Monica pour la première fois passer un moment intime ensemble. Comme à son habitude durant les tournages, Matthew Perry n'avait ce jour-là pas pu s'empêcher de blaguer.

«Je suis tellement reconnaissante pour tous les moments que j'ai partagés avec toi Matty et tu me manques tous les jours. Quand vous travaillez avec quelqu'un avec une proximité telle que celle que je partageais avec Matthew, il y a des milliers de moments que j'aimerais partager. Mais pour l'instant, voici l'un de mes favoris», a d'abord écrit Courteney Cox.

«Pour vous remettre le contexte, Chandler et Monica étaient censés passer juste une nuit ensemble à Londres. Mais étant donné la réaction du public, ça a été le début de leur histoire d'amour. Dans cette scène, avant que nous commencions à tourner, il m'a chuchoté une réplique drôle à dire. Il faisait souvent cela. Il était drôle et gentil», a ensuite expliqué l'actrice.

Ce mardi, Matt LeBlanc a lui aussi tenu à rendre hommage à son ami disparu. «Matthew. C'est avec le cœur lourd que je te fais mes adieux. Les moments que nous avons passé ensemble font honnêtement partie des meilleurs moments de ma vie. C'était un honneur de partager la scène avec toi et de t'appeler mon ami. Je sourirai toujours lorsque je penserai à toi et je ne t'oublierai jamais. Jamais. Déploie tes ailes et vole mon frère, tu es enfin libre. Amour sur toi. Et j'imagine que tu ne me rendras pas les 20 dollars que tu me dois», a-t-il écrit.

Présents le 3 novembre au cimetière Forest Lawn, dans le quartier Hollywood Hills, pour les funérailles, les acteurs de «Friends» avaient le 30 octobre partagé un communiqué commun, pour exprimer leur peine.

«Nous étions plus que de simples collègues de tournage. Nous sommes une famille», avaient déclaré Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer. «Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant, nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable», avaient-ils ajouté.