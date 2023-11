Arnold Schwarzenegger : la star poursuivie en justice pour un accident de voiture qui aurait laissé une femme avec un «handicap permanent»

Arnold Schwarzenegger est poursuivi en justice pour un grave accident de voiture survenu en 2022. Une femme affirme qu'à cause de la conduite imprudente de l'acteur, elle pourrait souffrir d'une invalidité permanente.

«Une scène digne d'un film d'action». Arnold Schwarzenegger avait été impliqué dans un grave accident de la route en 2022. Il est désormais poursuivi en justice par une femme qui a affirme qu'elle est devenue «handicapée de façon permanente» lors de leur collision.

Selon les documents obtenus par TMZ, Cheryl Augustine dit qu'elle conduisait près de l'intersection de Sunset Boulevard et d'Allenford Avenue, à Los Angeles, en janvier 2022, lorsqu'elle a été heurtée par la voiture de la star des films d’action.



Elle dit que l’acteur conduisait «de manière illégale et imprudente» et qu'il est responsable de l'accident et de ses blessures physiques, y compris le «choc et les blessures à son système nerveux». Elle pense que ses blessures «entraîneront une invalidité permanente».

«Digne d'un film d'action»

La plaignante demande «des dommages-intérêts pour couvrir ses frais médicaux, ses dommages matériels et bien plus encore», fait savoir TMZ. Le site, qui avait publié d'impressionantes photos des véhicules accidentés, détaille qu’Arnold Schwarzenegger conduisait un SUV Yukon lorsqu'il est entré en collision avec une Prius rouge, et que son véhicule a littéralement «roulé dessus» puis continué de rouler vers une Porsche Taycan.

«Des témoins ont déclaré que l'accident était tout droit sorti d'un film d'action : la femme dans la Prius, dont on nous dit qu'elle était Cheryl Augustine, saignait apparemment abondamment de la tête avant d'être transportée à l'hôpital», ajoute TMZ, avant de préciser que des sources policières avaient confié qu'elles pensaient qu'Arnold Schwarzenegger était «en tort».

A noter que l'acteur n'en a pas fini avec les déboires judiciaires... Il y a un mois, une cycliste a déposé une plainte contre lui pour «l'avoir laissée grièvement blessée» lorsqu'il l'a percutée.