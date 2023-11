Kim Kardashian : pourquoi la star a-t-elle été nommée «homme de l'année» par le magazine GQ ?

La star de télé-réalité et businesswoman Kim Kardashian fait partie des «hommes de l'année» du magazine GQ, dont elle fait la couverture du numéro qui sortira ce 28 novembre. Un choix insolite mais que le magazine justifie par le statut d'«homme d'affaire» de l'influenceuse.

«Bonjour ! Je suis l’homme de l’année de GQ»... a annoncé Kim Kardashian sur Instagram. L’influenceuse de 43 ans a reçu cette distinction au même titre que d’autres stars masculines dont Travis Scott, Tom Ford et André 3000, tandis que son entreprise Skims, qui figurait déjà parmi les 100 entreprises les plus influentes de l’année 2022 selon le magazine Time et actuellement valorisée à près de 4,1 milliards de dollars, vient de devenir la marque de sous-vêtements officielle de la NBA, et prévoit d'ouvrir son premier magasin physique l'année prochaine, sur Sunset Boulevard à Los Angeles.

«Kim est le Michael Jordan de la génération des influenceurs», déclare Jens Grede, cofondateur de Skims. «De nombreux jeunes de 19 ans qui n'ont jamais regardé Jordan jouer et qui ne jouent pas eux-mêmes au basket portent des baskets Air Jordan tous les jours. Peut-être que vous ne regardez pas Les Kardashians chaque semaine, mais que vous êtes un client de Skims.»

Une garçonne dans sa jeunesse

Sur la Une de GQ, Kim Kardashian se met en scène en mode badass, vêtue d’un costume oversize, et d’un paquet de Cheetos en main. «Enfant, Kim jouait souvent dans le placard de son père, avec ses cravates, ceintures et costumes soigneusement organisés», s'amuse sa mère Kris Jenner.

Kim Kardashian explique avoir également hérité de ce père, le célèbre avocat Robert Kardashian, «l’éthique du travail» et «un sens des affaires» qu’elle entend transmettre à ses enfants, et l'ex de Kanye West d'expliquer par exemple que chaque week-end, sa fille North vend de la limonade au bout de leur rue, 2 dollars le verre à des inconnus, et jusqu’à 20 dollars à des personnes qu’elle connaît, prétendant s'il le faut «ne pas avoir la monnaie».

Aujourd’hui Kim Kardashian souhaite rendre hommage à son père en devenant à son tour avocate. Elle a d'ailleurs repris des études depuis plus de deux ans, dans l'espoir de réussir l'examen du barreau de Californie et d'obtenir sa licence en droit.

Pour l’un de ses tuteurs, Chuck Shonholtz à Nashville cité par GQ, Kim Kardashian est «une femme dure à cuire. Elle est intelligente, pointue. Je n’ai que de l'admiration pour elle. Elle travaille d'arrache-pied. As-tu passé la journée avec elle ? Son emploi du temps est fou. C'est comme deux personnes. Mais vous savez quelle est la chose la plus cool ? C'est une intelligence dissimulée. Parce que ce que nous faisons ensemble est à 180 degrés de la personnalité publique que vous voyez sur les photographies et tout ça. J’aimerais que plus de gens puissent voir à travers le glamour.»