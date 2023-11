Le rappeur P.Diddy accusé de viols et violences physiques par la chanteuse Cassie

Le rappeur et célèbre producteur américain Sean Combs, alias P.Diddy, est visé par une plainte pour viols et violences physiques répétées de la chanteuse et ancienne compagne Cassie.

Une relation abusive et violente. La chanteuse Cassie a déposé jeudi 16 novembre devant un tribunal fédéral une plainte pour viols et violences physiques répétées contre son ex-compagnon, la star du hip-hop Sean Combs, également connu sous le nom P.Diddy.

La plainte de 35 pages, dont le New York Times se fait écho, fait état d'une relation particulièrement violente pendant de nombreuses années. Les abus auraient commencé en 2005, au tout début de leur relation alors que la chanteuse, Casandra Venura de son vrai nom, était âgée de 19 ans.

«Après des années dans le silence et l’obscurité. Je suis enfin prête à raconter mon histoire et à parler en mon nom et pour le bénéfice des autres femmes confrontées à la violence et aux abus dans leurs relations», a souligné cette dernière dans un communiqué.

Elle accuse notamment le rappeur de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires pendant qu'il filmait. Cassie dit également qu'en 2018, Sean Combs est entré de force à son domicile avant de la violer. Dans sa plainte, elle décrit le rappeur comme «enclin à une rage incontrôlable», assurant qu'il la battait fréquemment. «Contusions, lèvres éclatées, oeils au beurre noir et saignements», sont notamment évoqués dans le document judiciaire.

Plus d'informations à venir