«Le téléphone est un cauchemar» : Emily Blunt se confie sur son bégaiement

À l'occasion de l'événement «Power of Women» organisé par Variety jeudi à Los Angeles, Emily Blunt est revenue sur le bégaiement dont elle souffre depuis l'enfance.

Derrière la comédienne reconnue dans le monde entier pour ses rôles dans «Oppenheimer», «Le retour de Mary Poppins» et «La fille du train», se cache une femme qui a longtemps souffert de bégaiement. Invitée jeudi 16 novembre à l'événement «Power of Women» organisé par Variety à Los Angeles, Emily Blunt est revenue sur ce handicap qui la hante depuis l’enfance, ajoutant qu’elle se considère toujours comme une bègue.

Emily Blunt Says Living With a Stutter Is Like Having an 'Imposter' in Your Body 'Who Doesn’t Pay Rent' https://t.co/ir4I3cq5uK

— Variety (@Variety) November 17, 2023