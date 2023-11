L’animateur Sébastien Cauet visé par une plainte pour viols sur mineure de plus de 15 ans

Sébastien Cauet, l’animateur de «C’Cauet», sur NRJ, serait visé par une plainte pour «viols». La plaignante, une secrétaire médicale aujourd’hui âgée de 25 ans, dit avoir été violée deux fois, dont une lorsqu’elle était âgée de 16 ans.

L‘animateur Sébastien Cauet est visé par une plainte pour deux viols, dont un sur mineur de plus de 15 ans, a révélé «L’Obs» ce mardi 21 novembre. Selon les informations de nos confrères, la plainte a été déposée ce samedi 18 novembre 2023 au commissariat de Saint-Laurent-sur-Saône (Ain).

Les faits remonteraient à 2014 et 2022. Ce sont les récents témoignages sur les réseaux sociaux de plusieurs femmes, se plaignant des propositions sexuelles faites par l’animateur de 51 ans, qui auraient relancé son envie de témoigner à la victime présumée.

La jeune femme à l'origine de la plainte avait déjà témoigné sous le pseudo de «julieonair» à plusieurs reprises sur X (anciennement Twitter) et pris contact fin septembre avec la personne tenant le compte Zoé Sagan sur X (anciennement Twitter).

Selon L’Obs, elle raconte avoir rencontré l'animateur vedette à l'âge de 15 ans, en janvier 2004 (Cauet avait alors 42 ans), après avoir «gagné un concours pour aller à Disneyland Paris avec lui et son équipe d’NRJ».

«Il s'est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe», aurait-elle indiqué dans la plainte selon les propos rapportés par L’Obs. «Il m'a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir (...) Je me suis baissée et j'ai fait une fellation qui a duré quelques secondes. (...) Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire», a-t-elle souligné.

Elle raconte être ensuite restée en contact avec l'animateur et évoque une «pression sexuelle récurrente» via des échanges sur messagerie. Elle a ajouté qu’elle sera de nouveau victime d’un viol en 2022 dans un parking où l’animateur l’aurait forcée à lui faire une fellation. Elle a dit à la police vivre depuis un «mal-être permanent», être sous antidépresseurs et avoir fait deux tentatives de suicide. «Je ne supportais plus de voir Cauet poster ses photos de vacances […], vivre sa vie, alors qu’il avait arrêté la mienne», a-t-elle confié à L’Obs.

Propositions sexuelles et Attitude «malaisante»

Jointe par Ouest-France vendredi, soit avant le dépôt de sa plainte, elle avait déclaré : «J’ai tout ce qu’il faut pour montrer qu’il est dangereux. Face à des mineures, il va exercer un pouvoir inimaginable. C’est quelqu’un de dangereux. C’est quelqu’un qui n’a peur de rien. Je ne veux pas qu’il s’en sorte parce qu’il est capable de nuire encore et encore.» «La justice fera son travail », avait-elle conclu.

D'autres utilisatrices du réseau assurent également avoir eu des échanges à caractère sexuel avec Cauet quand elles étaient encore mineures. Les premières accusations visant Sébastien Cauet avaient été identifiées le vendredi 13 octobre 2023. L’Obs dit avoir recueilli les témoignages de six autres femmes, ainsi qu’un ancien collaborateur de Cauet. Tous font état d'une ambiance «hypersexualisée» dans l'équipe et au sein de sa société de production, Be Aware. Ils dénoncent l'attitude «tactile» et les questions «malaisantes» de l'animateur sur leur sexualité.

Parmi les personnes qui témoignent, Mathilde, âgée de 18 ans en 1998, raconte qu’elle était une habituée de la matinale de Skyrock quand un jour Cauet lui a proposé de l’emmener au travail. «On est allés dans le parking de la radio, et dans sa voiture, il s’est soudain déboutonné et m’a demandé une fellation», a-t-elle affirmé. La jeune femme dit être «prête à aller témoigner à visage découvert devant la justice, pour soutenir Julie».

Face aux accusations persistantes de plusieurs femmes sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, Sébastien Cauet avait annoncé ce mercredi 15 novembre 2023 avoir déposé plainte. «Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses», avait-il posté sur X.

Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi



ici.



Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires.



J'ai immédiatement déposé plainte.



Je fais entièrement confiance à la police pour dire la vérité des faits.



Je prendrai… — Cauet Officiel (@cauetofficiel) November 16, 2023

Le parquet de Nanterre a évoqué deux plaintes pour «harcèlement d’une personne au moyen d’un service de communication public en ligne». Une enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).