Paris Hilton : la vidéo hilarante de son arrivée à la fête du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas devient virale

En charge d’assurer un DJ set à la fête organisée au Virgin Hotel à l’occasion du Grand Prix de Formule 1, vendredi dernier à Las Vegas, Paris Hilton est arrivée dans une salle quasiment vide. La vidéo montrant sa surprise à son arrivée est rapidement devenue virale.

On entendrait presque les mouches voler. Appelée pour animer une fête organisée par l'écurie McLaren au Virgin Hotel à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, vendredi dernier, Paris Hilton a été choquée de découvrir une salle quasiment vide au moment de son arrivée sur place. La vidéo de l’héritière de 42 ans levant ses lunettes pour constater le vide autour d’elle est rapidement devenue virale.

«Ce moment impayable où Paris Hilton réalise qu’il n’y a personne à la fête de la F1», peut-on lire en légende de la publication. La jeune femme avait pourtant fait un effort vestimentaire particulier avec une combinaison spécialement créée pour l’occasion. La magie des réseaux sociaux fait que, si on regarde les captures de la soirée publiées sur le compte Instagram personnel de Paris Hilton, on a l’impression qu’il y avait salle comble au moment de sa performance derrière les platines.

La réputation de Paris Hilton en tant que DJ n’est toutefois plus à faire, et ses performances ont été applaudies à maintes reprises par le passé. Pour rappel, l’héritière et son époux, Carter Reum, sont devenus les heureux parents d’une petite fille prénommée Phoenix en janvier dernier.