Blackpink : le groupe de K-pop décoré par le roi Charles III pour son engagement contre le réchauffement climatique

Le groupe de musique coréen Blackpink a reçu ce mercredi l'un des titres les plus élevés du Royaume-uni, en présence du roi Charles III, pour récompenser son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Une nouvelle qui en ravira plus d'un. Jenni, Jisoo, Lisa et Rose, les quatre membres du groupe très populaire Blackpink, ont reçu aujourd'hui l'un des plus grands titres du Royaume-Uni, en devenant membres de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE). Elles se sont vu décernées la médaille par le roi Charles III en personne.

La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 22 novembre en présence du président de la Corée du sud Yoon Suk Yeol, et de sa femme Kim Keon Hee, actuellement à Londres. Les chanteuses du groupe de K-pop ont reçu ce titre, grâce à leur engagement lors de la COP26, qui se déroulait en 2021 à Glasglow. En effet, le quatuor avait publié sur ses réseaux sociaux des vidéos pour encourager les jeunes sur les questions de l'environnement et du réchauffement climatique.

Si ce titre est souvent décerné aux britanniques et aux membres du Commonwealth, les membres du groupe coréen ont tout de même reçu les médailles honorifiques.

Le précédent des Spicegirls

Avant les Blackpink, une autre star de la pop a été récompensée. En effet, l'une des membres du célèbre groupe britannique Spicegirls s'est vu décerner une médaille de membre de l'ordre britannique en 2022. Melanie Brown, plus connue sous le nom de Scary Spice ou encore Mel B, avait reçu ce titre pour son engagement envers les victimes de violence conjugale.

La chanteuse, elle-même victime de violence, est devenue la marraine de l'association Woman Aid, un groupe qui lutte contre ce fléau. Le jour de la remise, Mel B avait expliqué ne jamais penser pouvoir «être ici et obtenir ce MBE pour le travail que j'ai fait. C'est incroyable de l'avoir, pas seulement pour moi, c'est aussi pour toutes les autres femmes».