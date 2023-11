BTS : quatre autres membres rejoignent l'armée

RM, Jimin, V et Jungkook, quatre des membres qui composent le groupe masculin de K-pop BTS, ont entamé les démarches pour pouvoir commencer leur service militaire obligatoire.

Les quatre derniers membres du mythique groupe K-pop BTS n'ayant pas encore effectué leur service militaire ont entamé le processus pour rejoindre l'armée sud-coréenne, a annoncé mercredi leur label.

Le septuor est devenu en dix ans un phénomène culturel mondial, a rapporté des sommes colossales à l'économie sud-coréenne, et est suivi par une «légion» internationale de fans connue sous le nom d'ARMY.

Mais tous les hommes sud-coréens physiquement aptes doivent effectuer un service militaire d'au moins dix-huit mois. Après un débat de plusieurs années sur la question de savoir si BTS méritait une exemption, Jin, l'aîné du groupe, a commencé son service en décembre, son camarade J-Hope en avril, et un troisième membre, SUGA, en septembre.

Les quatre membres restants du groupe - RM, Jimin, V et Jung Kook - devraient bientôt commencer le leur, a déclaré dans un communiqué leur label, BIGHIT MUSIC.

«Nous souhaitons informer nos fans que RM, Jimin, V et Jung Kook ont entamé le processus d'enrôlement dans l'armée», a annoncé le label. «Nous vous demandons de continuer à aimer et à soutenir RM, Jimin, V et Jung Kook jusqu'à ce qu'ils terminent leur service militaire», ajoute le communiqué.

Les quatre membres travaillaient récemment sur de la musique solo. Jimin a sorti son documentaire «Production Diary» sur la réalisation de son mini-album «Face» fin octobre, Jung Kook a sorti le LP «Golden» plus tôt ce mois-ci, V a sorti le projet «Layover» en septembre et RM a sorti le LP «Indigo» en décembre 2022.

L'attente va être longue

Les analystes s'interrogent sur l'avenir du groupe une fois que les sept membres auront été libérés de leurs obligations militaires. Certaines stars masculines de la K-pop ont eu du mal à reprendre leur carrière après leur passage sous les drapeaux, dans une industrie où les artistes sont facilement remplaçables.

L'an dernier, BTS avait annoncé prendre une «pause», invoquant l'épuisement et la volonté de ses membres de se consacrer à leur carrière en solo. Certains y ont vu une conséquence du spectre de la conscription.

L'agence HYBE a cependant annoncé en septembre que les sept membres du groupe avaient tous renouvelé leurs contrats avec elle, ce qui laisse entendre qu'ils ont l'intention de reprendre leur carrière une fois revenus à la vie civile. L’année 2025 a été évoquée pour le retour.



En attendant, les fans en mal de leurs idoles pourront notamment voir la série Disney+ «Monuments: Beyond the Star» qui retrace l’histoire du groupe et qui sera mise en ligne le 20 décembre.