Barbie : Mattel lance une poupée à l’effigie de Mariah Carey au prix de 114,99 euros

Le fabricant de jouets Mattel a dévoilé une Barbie à l’effigie de la diva américaine Mariah Carey. Habillée d'une robe rouge scintillante, la poupée est vendue 114,99 euros.

Une nouvelle Barbie fait son apparition dans les rayons jouets. Et elle s’appelle…Mariah Carey. Alors que les fêtes approchent, le fabricant de jouets Mattel a en effet dévoilé une poupée à l’effigie de la star qui, chaque année, lance la saison de Noël avec son tube «All I Want for Christmas is You».

Vêtue d’une robe rouge échancrée, cette poupée Mariah Carey porte également plusieurs accessoires argentés, dont une grosse paire de boucles d’oreilles, et des talons hauts assortis à sa tenue scintillante.

Et la diva américaine est ravie de cette collaboration. «C’est le rêve d’une vie d’avoir sa propre poupée Barbie ! Si je pouvais revenir en arrière et me dire à moi, petite fille, qu’un jour j’aurais une Barbie à mon effigie, je pense qu’elle serait folle de joie», a-t-elle déclaré.

«J’espère que tous les collectionneurs et fans du monde entier apprécieront les fêtes de fin d’année et que la Barbie Mariah en sera un merveilleux complément», a ajouté la chanteuse de 54 ans, qui s'est autoproclamée «reine de Noël».

Toutefois, il faudra débourser une coquette somme d'argent pour se l'offrir. Cette poupée Barbie à la longue chevelure blonde est vendue 114,99 euros sur le site de Mattel, qui revendique aujourd'hui plus de 175 modèles différents.