Britney Spears : sa sœur se confie sur leur relation dans une émission de téléréalité survivaliste

Candidate de la 23e saison de l’émission de téléréalité britannique «Je suis une célébrité… sortez-moi de là !», Jamie Lynn Spears s’est confiée sur la relation difficile qu’elle entretenait avec sa grande sœur, Britney Spears.

La force des liens familiaux. La relation entre Britney Spears et sa sœur Jamie Lynn a toujours été compliquée. Mais jamais dénuée d’amour. C’est ce que cette dernière a expliqué à un candidat de l’émission de téléréalité britannique «Je suis une célébrité… sortez-moi de là !», à laquelle elle prend part actuellement. Installée au cœur de la jungle australienne avec les autres participants, Jamie Lynn révèle que Britney Spears a toujours été «une bonne grande sœur» malgré les difficultés qu’elles ont traversées.

«Je l’aime. Elle et moi, nous nous sommes défiées. Le monde entier a pu le voir. J’ai appris à arrêter d’en parler publiquement, mais tu sais quoi, ça se dispute dans les familles. C’est juste que chez nous, on le fait mieux que les autres», lance-t-elle avec ironie. Jamie Lynn pointe ensuite du doigt leur enfance difficile. «Les circonstances étaient très compliquées, et nous avons toutes deux été contraintes de faire avec de manières très différentes. Parfois, on s’en est pris l’une à l’autre quand nous n’aurions pas dû le faire. Je ne lui ai jamais rien demandé, tu sais. J’ai été cette personne qui dans sa vie s’est contentée de dire : "Je veux juste être ta sœur"», poursuit-elle.

En octobre dernier, dans son livre autobiographique intitulé «The Woman in Me», Britney Spears n’avait pas épargné Jamie Lynn en la traitant d’«énorme connasse», affirmant que, comme le reste de sa famille, celle-ci ne lui avait pas apporté le soutien nécessaire dans les pires moments de son existence. «Je sais que cela paraît fou de dire ça, mais je vais le dire encore une fois parce que c’est la vérité : je pensais qu’ils essayaient tous de me tuer», écrivait-elle. Elle précise qu’elle lui en voulait d’entretenir de bonnes relations avec leur père alors qu'elle avait besoin de son soutien. «J'estime qu’elle aurait dû se ranger de mon côté», indique-t-elle. Toutefois, Britney Spears écrit plus loin ne souhaiter que «l’absolu meilleur» pour sa petite sœur.