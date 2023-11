«Tu manges des feuilles de salade et un yaourt» : Juju Fitcats se confie sur son combat contre l'anorexie

La célèbre youtubeuse fitness Juju Fitcats, qui a souffert d’anorexie pendant deux ans, s’est confiée sur son combat contre la maladie, expliquant que sa relation avec sa mère a été l’un des éléments déclencheurs.

Suivie par 3 millions d’abonnés sur Instagram et Youtube, l'influenceuse fitness Juju Fitcats a souffert d’anorexie entre ses 18 et 20 ans. Aujourd’hui âgée de 27 ans, la jeune femme s’est confiée sur son combat contre la maladie.

Invitée de Faustine Bollaert, dans l’émission Safe Zone, diffusée sur Youtube, Juju Fitcats a affirmé que durant sa période d'anorexie, elle pesait «environ 40 kg pour 1m60».

«Je me suis mise à courir et je voyais qu’en mangeant normalement, je perdais un peu de poids, alors je me suis dit : "tiens, c’est marrant ça marche bien, peut-être que si j’enlève tel aliment ça va aller plus vite"», a-t-elle expliqué.

Pour perdre toujours plus de kilos, «tu te retrouves à courir 42 km par semaine et à manger des feuilles de salade et un yaourt dans la journée», a poursuivi la créatrice de contenu, qui a été suivie par un psychologue pendant deux ans.

«Ma maman a toujours eu une relation très compliquée avec son corps»

«J’avais conscience que ça n’allait pas, a-t-elle ajouté, mais je n'arrivais pas à en sortir». Grâce à ces séances, elle a compris que sa maman était l’un des éléments déclencheurs. «Ma maman a toujours eu une relation très compliquée avec son corps, au collège elle a pris beaucoup de poids et on se moquait beaucoup d’elle.»

Et cela a beaucoup impacté Juju Fitcats au quotidien. Par exemple, s’est souvenue l’influenceuse, lors des repas, «mon frère se resservait deux fois, moi non, j'avais ma quantité à manger et je ne me resservais pas».

Alors qu’elle était âgée de 17 ans, sa mère lui faisait également des remarques sur sa cellulite, a-t-elle raconté. Et c’est à ce moment-là que ses troubles du comportement alimentaires (TCA) ont commencé à s’installer.

Près de deux ans plus tard, Juju Fitcats a finalement eu un déclic. Elle a réappris petit à petit à manger et s'est tournée vers la musculation. C'est d'ailleurs grâce à ce sport qu'elle a rencontré le célèbre vidéaste Tibo Inshape, avec qui elle s'est fiancée en septembre 2022.