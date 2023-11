Mort de Matthew Perry : le beau-père de l’acteur de «Friends» appelle à faire un don à la Fondation Matthew Perry

Au lendemain de la mort de Matthew Perry, la famille de l’acteur a concrétisé un projet qui lui tenait à cœur : créer une fondation destinée à venir en aide aux personnes souffrant d’addictions. Son beau-père, le journaliste Keith Morrison, a cette semaine lancé un appel aux dons.

Un beau geste en sa mémoire. Keith Morrison, le beau-père de Matthew Perry, acteur décédé le mois dernier à 54 ans, a lancé un appel aux dons à destination de la Fondation Matthew Perry, affirmant que la star de «Friends» en «aurait été reconnaissante».

Le correspondant de l'émission «Dateline» sur la chaîne américaine NBC a fait cette demande sur X (anciennement Twitter) à l’occasion du «Giving Tuesday», une journée pour célébrer la générosité caritative et appeler aux efforts philanthropiques.

«Ce n’est pas le genre de choses que je fais habituellement, ce type de pitch. Mais cette année est différente. Et demain, c'est 'Giving Tuesday'. Faites ce que vous pouvez, il aurait été reconnaissant», a écrit Morrison en donnant l'adresse internet de la fondation créée après le décès de Matthew Perry par ses proches, pour poursuivre son engagement à aider les personnes aux prises avec une dépendance.

This is not the sort of thing I commonly do, this pitch. But this year is different. And tomorrow is Giving Tuesday. Do what you can; he would have been grateful. https://t.co/OmaqSgt1rq

— Keith Morrison (@dateline_keith) November 27, 2023