Taylor Swift est venue soutenir Beyoncé à l'avant-première du film «Renaissance» à Londres

Taylor Swift est venue soutenir la sortie du film «Renaissance» de Beyoncé, lors de la première à Londres qui a eu lieu ce jeudi soir.

Six semaines après l'apparition surprise de Beyoncé à la première mondiale de «Taylor Swift : The Eras Tour», Taylor Swift lui a rendu la pareille ce jeudi soir en se présentant à la première londonienne de «Renaissance : A Film by Beyoncé», qui sort dans les salles du monde entier ce vendredi. Taylor Swift est apparue étincelant de mille feux dans une robe argentée.

| Taylor Swift arriving at Beyoncé’s “Renaissance Film” premiere in London!



pic.twitter.com/SaZ9MbJvQc — The Eras Tour (@tswifterastour) November 30, 2023

The two Queens of Pop, ar Cilla Black and Taylor Swift at the Renaissance film premiere last night! #RENAISSANCEFilm pic.twitter.com/p3dDMyHYH5 — Büdini (@buriahcurry) December 1, 2023

| Closer look of Taylor Swift at the "Renaissance" premiere! pic.twitter.com/XGFPfoabRL — The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 30, 2023

La tenue de Taylor Swift n'avait rien d'un hasard, puisqu'elle répondait au dress code argenté que Beyoncé avait demandé à ses fans de porter à certaines de ses dates de tournée et qu’elle a, elle-même, souvent arboré sur scène, encore récemment lors d'une projection de son film cette semaine.

The iconic @beyonce celebrates the London Premiere of her Renaissance Tour film in Balmain for last night’s afterparty. The Balmain muse wore a fully bejeweled mini from @ORousteing's #BALMAINPF23, reminding us that she is indeed the one-and-only Alien Superstar. #BALMAINARMY pic.twitter.com/rpd4adhvSZ — Balmain (@Balmain) December 1, 2023

C’est cependant cheveux platine et toute de noir vêtue qu’elle s’est présentée à l’avant-première londonienne, accompagnée de sa fille de 11 ans, Blue Ivy.

Beyoncé and Blue Ivy at the Renaissance film premiere in London. pic.twitter.com/RmjqIFneDw — Pop Base (@PopBase) November 30, 2023

Pour Deadline, que Taylor Swift soutienne publiquement la sortie du film de Beyoncé est tout bénef' pour le PDG d'AMC, Adam Aron, qui a distribué les films respectifs des deux stars. Beyoncé en avait fait d’ailleurs de même pour la sortie du film de Taylor Swift.

Taylor Swift Stuns in Silver at Beyoncé’s ‘Renaissance’ Film London Premiere https://t.co/5zYdykVaSV — billboard (@billboard) November 30, 2023

Les projections de recettes pour le film «Renaissance» indiquent une ouverture mondiale à 30 millions de dollars, peut-être jusqu'à 40 millions de dollars, rapporte Deadline.



Pour mémoire, le film de Taylor Swift avait engrangé 96 millions de dollars (88 millions d'euros) pour son premier week-end d'exploitation aux États-Unis et au Canada, et cumule à ce jour plus de 248 millions de recettes au niveau mondial. Beyoncé parviendra-t-elle à faire mieux ?