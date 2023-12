Billie Eilish fait son coming out : «je pensais que tout le monde savait déjà»

En novembre dernier, Billie Eilish a révélé être «attirée par les femmes». Interviewée ce samedi à propos de ce «coming-out», la chanteuse a affirmé qu'elle n'avait pas réalisé que ses fans ne savaient pas qu'elle était queer, affirmant que cela lui paraissait «flagrant».

Comme une évidence. Dans un portrait publié le mois dernier dans Variety, la superstar de la pop de 21 ans Billie Eilish avait déclaré qu'elle était «physiquement attirée par [les femmes]. Mais je suis aussi très intimidée par elles, par leur beauté et leur présence». Une confession qui a interloqué une partie de son public. Billie Eilish venait-elle de faire-là son coming-out ?

Interrogée lors de son passage samedi sur le tapis rouge du Variety Hitmakers Brunch, la chanteuse a tenu à souligner que ce commentaire n'était pourtant selon elle pas vraiment une annonce. «Je ne savais pas que je faisais mon coming-out, je me suis dit : n'était-ce pas évident ?», a-t-elle expliqué. «Je n'avais pas réalisé que les gens ne le savaient pas.» «Ensuite j'ai vu l'article et je me suis dit : 'Oh, je suppose que je j’ai fait mon coming-out aujourd’hui !'»

N'aimant pas les étiquettes, Billie Eilish explique qu’elle ne ressentait surtout pas le besoin de le faire. «Je ne crois tout simplement pas vraiment au [coming out]. Je me dis simplement, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement exister ? Je suis comme ça depuis longtemps et je n'en ai tout simplement pas parlé.»



Elle a ajouté : «C'est excitant pour moi parce que je me rends compte que les gens ne le savaient pas, donc c'est cool qu'ils sachent... Je suis branchée filles.»

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023

Ces dernières années, les magazines people s’étaient fait l’écho de quelques-unes de ses relations, en particulier avec le rappeur Brandon Adams, autrement connu sous le nom de 7:AMP, et plus récemment avec Jesse Rutherford, chanteur de The Neighbourhood, mais aucune relation avec une femme n’a jusqu’à présent été rendue publique.

La star n'a cependant jamais vraiment caché son orientation sexuelle, elle qui avait notamment publié un selfie sur Instagram avec un filtre «Gay et fatiguée» sur son visage.

«Fière d'être une femme»

Lors de l'événement Power of Women de Variety, le mois dernier, l'auteure-compositrice-interprète avait donné un discours émouvant au cours duquel elle avait expliqué à quel point elle était aujourd’hui «fière» de sa féminité, même si elle avait «passé une grande partie de sa vie à ne pas se sentir à sa place dans le peau d'une femme».

«Je pense que pendant quelques années, à cause de cette insécurité, je suis devenue très exigeante à ce sujet, et je me disais : ‘Oh, je ne suis pas comme les autres filles parce que je ne fais pas ceci et cela’. Je suis devenue très contrariée par cette période parce que j'aimerais tellement être comme les autres filles, parce qu'elles sont fortes et que j'aime les femmes.»

«Cela semble un peu bizarre, mais j'ai beaucoup de misogynie intériorisée en moi et je trouve qu'elle ressort dans des endroits où je ne veux pas», avait-elle poursuivi. «Et je dois dire, en toute transparence, que je me sens maintenant très reconnaissante d’être une femme. Je me sens très fière.»