Kate Winslet sur son amitié avec Leonardo DiCaprio depuis «Titanic» : «cela a matché immédiatement entre nous»

Kate et Leonardo sont amis depuis trois décennies. L'actrice s'est récemment exprimée sur le lien spécial qui les unit et qu'elle chérit particulièrement.

Entre eux ce fut et cela reste une évidence. Depuis leur rencontre sur le tournage du film «Titanic» en 1997, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio cultivent une profonde amitié.

Dans une vidéo réalisée à l’occasion de la sortie en version remasterisée du film, Kate Winslet a évoqué cette relation très chère à ses yeux.

«Une fois que j'ai commencé à travailler avec Leo, nous avons pu trouver notre propre rythme», déclare-t-elle dans la vidéo publiée en exclusivité par Entertainment Tonight. «Et c'est incroyable de regarder en arrière et d'y penser à nouveau», dit-elle, ajoutant qu'ils avaient dès leur rencontre «matché immédiatement».

A propos de son partenaire, elle se souvient avec affection : «Il était tout dégingandé avec des membres longs, maigres et non coordonnés, et il était tout simplement très libre avec lui-même, et il avait cette énergie effervescente qui était vraiment magnétique. Et je me souviens avoir pensé : ‘Oh, ça va être amusant. Nous allons certainement nous entendre’. Et nous l’avons vraiment fait. Nous l’avons vraiment fait».

Kate Winslet décrit également Leonardo DiCaprio comme un «homme férocement intelligent». Elle confie qu'ils sont restés très proches, trouvant toujours, malgré leurs emplois du temps bien remplis, du temps pour se parler. «Il n'y a pas de 'Attends, je t'appelle demain'. C'est instantané.»

Et l’actrice de mesurer combien cette amitié lui est précieuse : «Vous savez, si vous y réfléchissez, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, avoir des amitiés qui vous lient et cette histoire commune, c'est vraiment quelque chose», a-t-elle conclu.