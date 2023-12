Jonathan Majors : voici les premières révélations à l'ouverture du procès de l'acteur pour agression et harcèlement

Le procès de Jonathan Majors s’est ouvert à New York, ce lundi 4 décembre, avec les premières déclarations du procureur, ainsi que celles de l’avocate du comédien. Celles-ci ont permis de mieux saisir le contexte des événements qui se sont déroulés le 25 mars dernier.

Le coup d’envoi est donné. Jonathan Majors s’est présenté, ce lundi 4 décembre, à la cour de justice de New York dans le cadre de son procès pour agression et harcèlement, rapporte le site américain Variety. Le comédien, connu pour incarner Kang le Conquérant dans les films et séries Marvel, avait été arrêté le 25 mars dernier après une dispute avec sa petite amie de l’époque, Grace Jabbari. Il a fait le choix de plaider non-coupable pour les trois chefs d’inculpation restants – agression, harcèlement aggravé, et harcèlement – après que l’accusation d’étranglement a été abandonnée.

Le procureur Michael Perez s’est exprimé le premier, expliquant que Jonathan Majors et Grace Jabbari, qui s’étaient rencontrés sur le tournage de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» en 2021, rentraient d’une soirée à Brooklyn via un service de chauffeur privé. Leur relation était considérée comme sérieuse. La jeune femme aurait tenté de se saisir du téléphone de l’acteur après la réception d’un SMS envoyé par une autre femme. C’est alors que Jonathan Majors aurait violemment tenté de le récupérer, blessant Grace Jabbari au doigt dans l’opération. «Il avait la volonté de lui infliger une blessure physique, et en fait, c’est ce qui s’est passé», a ajouté le procureur.

Jonathan Majors ne nie pas avoir reçu un message d’une autre femme. Son avocate, Priya Chaudhry, affirme toutefois que Grace Jabbari est celle qui a agressé l’acteur, déchirant une poche de son manteau, et arrachant deux boutons «à mains nues». Ils se sont ensuite séparés, Grace Jabbari faisant le choix de suivre trois inconnus dans une boîte de nuit «pour oublier ce qui venait de se passer», tandis que l’acteur est retourné à l’hôtel. Avant de lui envoyer un message pour lui confirmer qu’il mettait un terme à leur relation.

Grace Jabbari se serait rendue à l’appartement de Jonathan Majors plus tard, l’appelant de manière incessante – à 32 reprises selon l’avocate du comédien – avant de prendre des somnifères. Jonathan Majors est arrivé le lendemain matin, trouvant la jeune femme allongée sur le sol de la salle de bain. Il a alors appelé la police car il était «soucieux de son état mental» après qu’elle ait menacé de se suicider par SMS. C’est alors qu’elle a expliqué aux policiers avoir été blessée par l’acteur. Qui a été arrêté sur-le-champ. Elle sera elle-même arrêtée le 26 octobre sur la base de fausses accusations concernant cet incident survenu en mars. Mais le bureau du procureur de Manhattan avait décidé de ne pas donner suite.

La fin d’une relation

Le procès doit durer deux semaines, avec les témoignages de Grace Jabbari, du chauffeur qui se trouvait dans le véhicule lors de leur altercation, d'un expert médical, et des trois inconnus rencontrés par la jeune femme dans la rue ce soir-là. Selon le procureur, Jonathan Majors s’était montré manipulateur, et avait menacé de se suicider, avant les événements du 25 mars, et que cela permettait de comprendre la réaction de la jeune femme.

L’avocate de Jonathan Majors a expliqué au jury que ce qui s’était passé dans leur relation avant cela n’avait rien à voir avec leur dispute dans la voiture. Elle a souligné que la carrière du comédien, qui était en pleine ascension à ce moment précis, a été gravement affectée par ces «fausses accusations».

«C’est une affaire sur la fin d’une relation, et non un crime… du moins pas un que M. Majors aurait commis. Pour se venger, elle a proféré de fausses accusations afin de ruiner la réputation de M. Majors et de lui enlever tout ce pour quoi il avait travaillé tout au long de sa vie. Mettez fin à ce cauchemar pour lui», a-t-elle conclu.