Jade et Joy Hallyday : les filles de Johnny et Laeticia taclent sévèrement David Hallyday et Laura Smet

Joy et Jade Hallyday, les filles de Johnny et Laeticia, accusent les autres enfants du Taulier, David et Laura, d’avoir abandonné la famille.

Leur première prise de parole ne va pas faire plaisir à tout le monde. Joy et Jade, les deux filles de Johnny et Laeticia Hallyday, ont accordé une interview à Paris Match dans laquelle elles égratignent les deux premiers enfants du rocker, David Hallyday et Laura Smet.

«(Après l'enterrement de Johnny Hallyday), on n'a plus jamais eu directement de leurs nouvelles», a déclaré Jade. «Je l'ai vécu comme un abandon.»



«Moi, comme une trahison», a renchéri Joy. «Après la disparition de papa, on a cru qu'on aurait un lien plus fort, que ça allait tous nous rapprocher. On a le même nom, le même père, mais rien en commun à la fin», a-t-elle ajouté.

«On aurait aimé partager des moments avec notre grand frère et notre grande sœur pour parler de notre père plutôt que de les voir nous assigner en justice alors qu'on ne leur a rien fait», regrette Jade. Si Joy assure «être passée à autre chose», Jade reste amère.

«Je n'oublierai jamais»

«Tous leurs mensonges à propos de notre mère, prétendant qu'elle les empêchait de voir papa, alors qu'au contraire elle a tellement essayé de reconstruire et de rapprocher cette famille déjà un peu déchirée. J'essaie de ne plus y penser, mais je crois que l'on ne pourra jamais leur pardonner. Ils nous ont blessées», assène-t-elle. «Je n'oublierai jamais ce qu'ils nous ont fait.» «Cela fait six ans que l'on ne s'est pas parlé, on a l'impression d'être des étrangères pour eux», estime Joy.

Au lendemain de la mort de Johnny d’un cancer en décembre 2017, une bataille judiciaire féroce de deux ans a opposé Laeticia Hallyday aux deux aînés du chanteur, qui s’estimaient lésés au niveau de l'héritage.

«Ce qu’il m’a donné de son vivant me suffit. (...) Et de toute façon, je n’ai pas eu le choix. (...) Je ne me lamenterai pas», a récemment déclaré David Hallyday qui, s’il ne cache pas son amertume vis-à-vis de Laeticia Hallyday, assure n’avoir aucune dent contre Jade et Joy. «Chacun sait que je ne les ai pas beaucoup vues, mais je voudrais qu’elles soient sûres de l’amour que je leur porte et qui n’est pas une affection de principe», a-t-il dit à nos confrères du Parisien. «Ma porte leur est ouverte ; si un jour elles le veulent, je serai là pour elles. Jade et Joy sont mes sœurs à part entière, sans la moindre nuance.» «Les enfants ne sont pas responsables des agissements de leurs parents», a-t-il encore ajouté.