Shannen Doherty : la comédienne revient sur son opération du cerveau après l'infidélité de son mari

C’est dans le premier épisode de son podcast «Let’s be clear» que Shannen Doherty s’est confiée sur le sentiment effroyable qu’elle a ressenti le jour où elle s’est fait opérer du cerveau, dans la foulée de la découverte de l’infidélité de son mari à l’époque.

Un monde qui s’écroule. Shannen Doherty a demandé le divorce de son mari, le photographe Kurt Iswarienko, en avril dernier après avoir découvert que ce dernier la trompait depuis deux ans alors qu’elle se bat contre un cancer en phase 4. Dans le premier épisode de son podcast «Let’s be clear», lancé ce mercredi 6 décembre, la comédienne de 52 ans a révélé avoir appris la trahison de celui qui partage sa vie depuis 11 ans, au même moment où elle se préparait à subir une intervention neurochirurgicale au début de l’année 2023.

«J’allais avoir une opération du cerveau, ce qui était la chose la plus effrayante jamais vécue dans ma vie», explique-t-elle à propos de l’intervention visant à enlever une tumeur. «Je ne pensais pas survivre. J’étais certaine que j’allais mourir, et dans ma tête, le meilleur scénario était que, si je parvenais à survivre, j’allais perdre l’usage de la parole ou de mes membres», poursuit-elle.

Un sentiment de trahison

Une épreuve d’autant plus difficile à supporter qu’elle venait de découvrir l’infidélité de son mari. «Je suis allé me faire opérer juste après avoir découvert que mon mariage était terminé, que mon époux me trompait depuis deux ans», ajoute-t-elle.

Si elle précise que Kurt Iswarienko a insisté pour l’accompagner, Shannen Doherty explique qu’elle ne pouvait pas accepter sa présence à ses côtés. «Je ne pouvais pas me présenter à cette opération avec lui à mes côtés. Je me sentais tellement trahie. En définitive, je me suis sentie incroyablement mal-aimée par une personne avec laquelle j’ai partagé 14 ans de ma vie, par quelqu’un que j’aimais de tout cœur», poursuit-elle.

La comédienne s’est ensuite retrouvée à suivre une radiothérapie du cerveau, tout en «essayant d’obtenir un divorce et d’obtenir la vérité sur toute cette histoire», dit-elle.

En novembre dernier, Shannen Doherty a annoncé que son cancer du sein diagnostiqué en 2015, et qui est passé en phase 4 en 2020 après deux ans de rémissions, s’était propagé à ses os. «Je n’ai pas fini de vivre. Je n’en ai pas fini avec l’amour. Je n’ai pas fini de créer. Je n’ai pas fini d’espérer changer les choses pour le mieux. Je ne suis tout simplement pas – je n'ai pas fini», avait-elle toutefois confié au site américain People.