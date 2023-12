Vincent Cassel : l'acteur évoque sa relation avec Tina Kunakey au passé pour la première fois

Dans un entretien avec le magazine Paris Match, Vincent Cassel s’est exprimé sur sa présence sur les réseaux sociaux ces dernières années, et le rôle joué par son ex-compagne, le mannequin Tina Kunakey, de 31 ans sa cadette. Qu'il a évoqué au passé.

Un regard critique. Pendant plusieurs années, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont formé un des couples les plus glamours de la scène médiatique française. Le couple s’est marié en 2018, avant d’accueillir une petite fille prénommée Amazonie en 2022. En pleine promotion du film «Les Trois Mousquetaires», et alors que la rumeur de sa séparation avec la jeune femme ne cesse d’enfler, sans que rien ne soit officiel, l’acteur de 57 ans a profité d’un entretien avec le magazine Paris Match pour s’exprimer sur son rapport aux réseaux sociaux, à l’époque de sa relation avec Tina Kunakey. Dont il parle au passé.

«J'ai l'impression de m'être un petit peu plus fait baiser ces dernières années avec les réseaux sociaux, mais bon, j'étais avec une femme plus jeune qui avait besoin de ce truc là pour s'exprimer. Seul, je n'y serais pas allé», explique celui qui a récemment réçu une jolie déclaration de la part du mannequin brésilien Narah Baptista, via son compte Instagram pour son anniversaire.

À titre de comparaison, Vincent Cassel se montre beaucoup plus avenant quand il s’agit d’aborder sa relation avec Monica Belluci, la mère de ses deux premières filles, Deva et Léonie, avec laquelle il a partagé 18 ans de sa vie avant leur séparation en 2013. «Je ne ferais jamais rien de mal à Monica. Je l'aime beaucoup et je la respecte. Si jamais elle avait besoin de moi, je pourrais la rejoindre à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de guerre», avait-il confié en 2018 à l’édition italienne de Vanity Fair.