50 Cent développe un documentaire sur Diddy et s'engage à reverser les bénéfices aux victimes de viols

La société de production de 50 Cent G-Unit confirme qu'elle prépare un documentaire sur Sean «Diddy» Combs et les accusations de viols portées contre lui et annonce que les bénéfices seront reversés aux victimes de violences sexuelles.

50 Cent a annoncé jeudi via X que les bénéfices du film qu'il produit actuellement via sa société G-Unit sur Sean «Diddy» Combs (alias P Diddy ou Puff Daddy) - rappeur accusés de viols par plusieurs femmes - seraient reversés aux victimes de violences sexuelles.

«Les bénéfices de ce documentaire seront reversés aux victimes d'agression sexuelle et de viol», a écrit 50 Cent sur X avec un extrait du documentaire. Dans les images, l'ancien rappeur de Bad Boy Records, Mark Curry affirme que Diddy et son entourage avaient pour habitude lors de fêtes de faire boire les femmes et de glisser secrètement de la drogue dans leur verre pour abuser d'elles.

G-Unit Film & Television proceeds from this Documentary will go to victims of Sexual Assault and Rape ! pic.twitter.com/nNqdFKHACp — 50cent (@50cent) December 7, 2023

Un représentant de 50 Cent et G-Unit Film and TV a confirmé que le documentaire était en cours de développement : «Le documentaire sans titre pour l'heure sur Diddy est en cours de développement par G-Unit Film and Television avec Curtis '50 Cent' Jackson en tant que réalisateur et producteur. Les bénéfices de ce documentaire reçus par G-Unit Film & Television seront reversés aux victimes d'agressions sexuelles et de viols».

Diddy croule sous les plaintes

Plusieurs femmes ont affirmé avoir été agressées sexuellement par Diddy à la suite du procès intenté le mois dernier par Casandra Ventura, la star du R&B connue sous le nom de Cassie, qui accusait le rappeur de l'avoir violée et battue pendant plus d'une décennie.

Depuis l'annonce de la plainte de Cassie contre Diddy pour viol et violences, 50 Cent, qui depuis des années cible Diddy sur les réseaux sociaux - l'accusant en octobre dernier par exemple d'être le responsable du meurtre de Tupac - redouble ses attaques et moqueries.

Dans un post Instagram supprimé depuis, 50 Cent avait notamment écrit : «il a vraiment lâché la thune super vite« (sous-entendant qu’il voulait cacher sa culpabilité en trouvant un arrangement à l'amiable avec Cassie).

Après qu'une quatrième femme a porté plainte contre lui, l'accusant de viol en réunion lorsqu'elle était mineure, Diddy a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux : «ASSEZ, C'EST ASSEZ. Au cours des dernières semaines, je suis resté assis en silence et j'ai regardé les gens tenter d'assassiner mon personnage, de détruire ma réputation et mon héritage. Des accusations écœurantes ont été portées contre moi par des individus à la recherche d’argent facile. Permettez-moi d'être absolument clair : je n'ai commis aucune des choses horribles alléguées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité».